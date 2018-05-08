08 Mayıs 2018 Salı23 Şaban 1439
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Tarih belli oldu! PKK oradan çıkıyor

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‘Zeytin Dalı’ ile kararlılığını gösteren Türkiye ile ABD arasında Münbiç pazarlıkları sürüyor.
Tarih belli oldu! PKK oradan çıkıyor
Tarih belli oldu! PKK oradan çıkıyor Tarih belli oldu! PKK oradan çıkıyor Tarih belli oldu! PKK oradan çıkıyor

 Washington-Ankara hattındaki görüşmelerde son aşamaya gelindiği ifade edilirken, terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD/ YPG’nin temmuz ayında Münbiç’ten çekilmesi bekleniyor.

Afrin’e yönelik ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nın ardından gözler Münbiç’e çevrildi. Ankara, Afrin’in ardından ilk hedefin Münbiç olacağını defalarca dile getirdi. Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), temmuz ayının ikinci haftası itibarıyla Münbiç operasyonu için Cerablus- El Bab hattında hazırlıklarına devam ederken, ABD’nin Münbiç için uzlaşma girişimi sonrası mart ayında görüşmeler başlatıldı. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki değişim nedeniyle 4 aşamalı görüşme sürecinin ilk iki aşaması gerçekleşmiş, diplomasi trafiği yarım kalmıştı. ABD Dışişleri’ndeki belirsizliğin ortadan kalkması ile görüşmelerin yeniden başladığı öğrenildi.

MÜNBİÇ MESAİSİ KALDIĞI YERDEN

ABD Dışişleri Bakanlığı koltuğuna Mike Pompeo’nun oturması ile Münbiç mesaisine görüşmelerin ikinci aşamasından itibaren devam edildiği belirtiliyor. Siyasi kaynaklar, ABD’deki kanının Rusya’nın bölgede egemen güç gösterisi yaptığı bir ortamda Türkiye ile karşı karşıya gelinmesinin arzu edilmediği yönünde. Bu nedenle Türkiye ile Münbiç konusunda bir uzlaşı planı hazırlığına ABD Dışişleri’nin hazır olduğu belirtiliyor. Ancak ABD’li yetkililerin terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye de önemle dikkat çekeceği belirtiliyor.

TEMMUZDA ÇEKİLME PLANLANIYOR

ABD ile Münbiç diplomasi trafiğinin ikinci ve üçüncü aşamasının tamamlandığını ifade eden ABD’li diplomatik kaynaklar, haziran ayında şartların olgunlaşması durumunda yapılacak son görüşmenin ardından, temmuz ayının ilk haftasında terör örgütü PKK’nınSuriye uzantısı PYD/YPG’nin Münbiç’ten çekilmesinin planlandığını belirtiyor. Ancak Ankara, ABD’nin bir oyalama politikasına girme ihtimaline karşı bu takvimi öne çekmesini istiyor. Türkiye, Suriye’de anayasa yapım sürecinin başlaması durumunda Münbiç halkının da PKK etkisinde kalmadan sürece dahil olmasını istiyor.

YEREL YÖNETİM OLUŞTURULACAK

Diplomatik kaynaklar, Münbiç’in boşaltılmasını takip eden süreçte kentte asayiş ve yönetim zafiyeti oluşmaması için yerel yönetim ve kent meclisi oluşturulmasının planlandığı belirtiliyor. Kaynaklar, PYD ve ona bağlı grupların çekilmesi ile eşzamanlı olarak yerel yönetim kurulması sürecin başlatılacağını ve kentin nüfus çoğunluğunu oluşturan Sünni Arapların ağırlıklı olduğu bir kent meclisi kurulacağını, kentteki Arap aşiretlerin dikkate alınacağını belirtiyor. Münbiçli Arap aşiret liderinden Ebu Muhammed Nidal, “ABD’li askeri danışmanlar şu ana kadar bölgedeki 9 Arap aşiretinden 7’sinin görüşünü aldı. Büyük ölçüde güvenlik kaygılarına dair beklentilerin giderileceğine dair bazı sözler verdi. Beklentimiz kentin yönetiminin bize devredilmesi” diye konuştu.

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