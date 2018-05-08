08 Mayıs 2018 Salı23 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:05Güneş 05:47Öğle 13:07İkindi 16:59Akşam 20:14Yatsı 21:49
    • 19°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 13°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 16°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 100.152 -0.71
  • Altın: 180,787 0.24
  • Dolar: 4,2794 0.54
  • Euro: 5,0969 0.35

İran'dan saatler kala son dakika açıklaması!

»
İran'dan saatler kala son dakika açıklaması!
İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmayı ihlal etmekten pişman olacağını, eğer böyle bir şey olursa İran'ın bir haftadan az sürede buna cevap vereceğini söyledi.
İran'dan saatler kala son dakika açıklaması! İran'dan saatler kala son dakika açıklaması! İran'dan saatler kala son dakika açıklaması!

Güne Donald Trump'ın açıklamasıyla başlayan İran bazı sorunları da kabul etti. 

Ruhani, Tahran'da Milli Nükleer Teknoloji Günü ile ilgili bir konferansta yaptığı konuşmada "Bu anlaşmayı ilk ihlal eden biz olmayacağız fakat şunu çok iyi bilsinler ki eğer onu ihlal ederlerse bundan pişman olacaklardır" dedi. Ruhani konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz onların zannettiklerinden çok daha iyi hazırız. Eğer bu anlaşmayı ihlal ederlerse bir haftadan daha az bir sürede sonucu göreceklerdir."

AP haber ajansının son dakika olarak duyurduğu haberde, Ruhani, Trump'ın anlaşmayı iptal etmesi durumunda bazı sorunlarla yüz yüze geleceklerini söyleyerek, "2-3 ay gibi bir süre bazı sorunlarla karşı karşıya kalmamız muhtemel ama bunu aşacağız" dedi. Ruhani aynı zamanda, dünyayla çalışmak istediklerini ve tüm dünyayla anlaşma sağlamak istediklerini, ancak olabilecek yaptırımlara karşı bölgesel gelişmelere devam edeceklerini vurguladı. 

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer ve füze programlarına karşı yeni yaptırımlar uygulanmaması halinde İran'la yapılan nükleer anlaşmadan 12 Mayıs'a kadar çıkmakla tehdit etmişti.

İran Devlet Başkanı Ruhani, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu beyefendi ABD'de göreve geldiği 15 ay içinde birçok inişli çıkışlı iddia ve davranışlarda bulundu. Ancak, nükleer anlaşmanın temeli o kadar güçlü ki, 15 ay içindeki baskılara rağmen anlaşma sapasağlam kaldı" dedi. 

Anlaşmaya taraf olan İngiltere, Fransa, Almanya, Çin, Rusya ve Avrupa Birliğinin tamamı, Uluslararası Atem Enerji Kuruluşunun İran'ın taahhütlerine bağlı kaldığı raporuna herhangi bir itirazda bulunmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la nükleer anlaşma hakkındaki kararını bugün yerel saatle 14.00'da Beyaz Saray'da açıklayacağını bildirdi.

Seçim kampanyası döneminden bu yana söz konusu anlaşmanın "ABD tarihindeki en kötü anlaşmalardan biri olduğunu" savunan Trump, anlaşmadan çekilebileceğine ilişkin sinyaller vermişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İran'dan saatler kala son dakika açıklaması!İran'dan saatler kala son dakika açıklaması!İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmayı ihlal etmekten pişman olacağını, eğer böyle bir şey olursa İran'ın bir haftadan az sürede buna cevap vereceğini söyledi.
Tarih belli oldu! PKK oradan çıkıyorTarih belli oldu! PKK oradan çıkıyor‘Zeytin Dalı’ ile kararlılığını gösteren Türkiye ile ABD arasında Münbiç pazarlıkları sürüyor.
Dünya bugünü bekliyordu! Taşlar yerinden oynayacakDünya bugünü bekliyordu! Taşlar yerinden oynayacakABD lideri Trump Ortadoğu'da taşları yerinden oynatacak İran kararını bugün dünyaya duyuracak, tüm gözler Beyaz Saray'daki basın toplantısına çevrildi.
Bir ülkeden daha Kudüs kararı! TaşıyorlarBir ülkeden daha Kudüs kararı! Taşıyorlarİsrail Dışişleri Bakanlığı, Paraguay'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın izinden giderek bu ay içinde büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını duyurdu.
El Bab’a sızdılar! Büyük tehlikeEl Bab’a sızdılar! Büyük tehlikePKK ve Esed ajanları El Bab'da halkı provoke ediyor.
'Hadi yapın da görelim' demişti! Putin'e yerli canavar'Hadi yapın da görelim' demişti! Putin'e yerli canavarRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünkü yemin törenine ABD başkanlarının ‘canavar’ diye anılan makam araçlarına benzeyen yerli üretim limuzinle gitti.
  • Trump: İran kararımı Beyaz Saray'da açıklayacağım08 Mayıs 2018 Salı 07:10
  • Almanya'dan Türkiye'ye küstah seçim talebi!07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:30
  • 'Ayakkabılı’ ikram kriz çıkardı! Açıklama geldi07 Mayıs 2018 Pazartesi 18:00
  • Ruhani rest çekti! Siz olmasanız da olur07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:30
  • Rusya Devlet Başkanı Putin yeni dönemi için yemin etti07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:17
  • Çok sert çıkış! Esed'i öldürebiliriz07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:40
  • Suudi Arabistan'dan saldırı! Saray'ı vurdular07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:53
  • NATO'nun dev tatbikatı başladı! 7 ülke katılıyor07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:05
  • BAE geri vites yaptı!07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:00
  • Ortadoğu'nun dengelerini değiştirecek gelişme!07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri