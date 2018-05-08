Gittiği yer cehenneme dönüyor!

ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi John Bass, gittiği yere terörü de beraberinde götürüyor. Afganistan’a ABD Büyükelçisi olarak atanan Bass’ın göreve başladığı 2017 Ekim’inden bu yana ülke çok sayıda terör saldırısına hedef oldu.

Türkiye ve ABD arasında yaşanan vize skandalının bir numaralı sorumlusu ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi John Bass, Afganistan'a atandıktan sonra ülke terör saldırılarının esiri oldu. Bass’ın koltuğuna oturduğu hafta, Afganistan’da 200 kişi camilere ve şehir merkezine yapılan saldırılarda hayatını kaybetti. 2018 yılına terör saldırılarıyla giren Afganistan’da, 30 Nisan’dan bu yana gerçekleşen eylemlerde 92 kişi terörün hedefi oldu.

ÇİFTE SALDIRI İLE SARSILDI

John Bass, Afganistan’daki koltuğuna oturduğu hafta ülke 2 terör saldırısı ile sarsıldı. Çifte saldırıda 200 kişi hayatını kaybederken, 723 kişi de yaralandı. Kabil’deki bir seçim merkezine düzenlenen intihar saldırısında 57 kişi, 30 Nisan’da Savunma Bakanlığı ve istihbarat servisinin bulunduğu Shashdarak bölgesinde gerçekleşen iki saldırıda ise 25 kişi öldü. İkinci saldırı bölgeye gelen gazetecilerin arasında gerçekleşirken, 9 gazeteci hayatını kaybetti.

KATİL BASS ÜLKEMİZE GELME

John Bass’ın Afganistan’da görevlendirildiği haberlerinin ardından, Afgan halkı eylemler düzenlemişti. ‘Katil ülkemize gelme’ sloganları atan Afganlılar, sosyal medyadan da terör saldırılarında ABD’li elçi John Bass’ı işaret ediyor. Türkiye’den sıfır ilgiyle ayrılan John Bass'ın gitmeden önce yaptığı “9.5 aydır Türkiye'de terör saldırısı yaşanmıyor. Bu IŞİD'in vazgeçtiği için değil, iş birliğimizin sonucu” açıklamaları büyük tepki çekmişti.