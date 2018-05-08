08 Mayıs 2018 Salı23 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:05Güneş 05:47Öğle 13:07İkindi 16:59Akşam 20:14Yatsı 21:49
    • 17°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 16°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 100.386 -0.48
  • Altın: 180,843 0.27
  • Dolar: 4,2924 0.85
  • Euro: 5,1026 0.47

Ortadoğu'nun dengelerini değiştirecek gelişme!

»
Ortadoğu'nun dengelerini değiştirecek gelişme!
Lübnan’da dün düzenlenen seçimlerde ABD ve İsrail'in uluslararası platformda terörist örgüt olarak tanımladığı Hizbullah ve müttefiklerinin oluşturduğu Direniş’e Vefa ittifakı zafer kazandı.
Ortadoğu'nun dengelerini değiştirecek gelişme! Ortadoğu'nun dengelerini değiştirecek gelişme! Ortadoğu'nun dengelerini değiştirecek gelişme!

 

Hizbullah'a yakın El Meyadin televizyonunun haberine göre, Lübnan'da dün düzenlenen seçimleri müttefikleri büyük bir zafer kazanırken, Başbakan Saad Hariri’nin liderlik ettiği el-Mustakbel partisi ağır bir yenilgi aldı.

İlk sonuçların ardından Direniş’e vefa ve Emel taraftarlarının uzun araç konvoyları oluşturarak zafer kutlamaları yaptığı bildirildi.

KATILIM ORANI ÇOK DÜŞÜK KALDI

128 milletvekilinin belirlenmesi için 15 seçim bölgesinde kurulan merkezlerde yerel saatle 07.00'de başlayan ve 19:00'da sona eren seçimlerin ardından basın toplantısı düzenleyen Lübnan İçişleri Bakanı Nihad el-Meşnuk katılım oranının yüzde 49,2 olduğunu söyledi.

Hizbullah Genel Sekreter vekili Naim Kasım seçimden önce "Bu seçimler nispi temsil yasası sayesinde, Lübnanlılar için önemli bir şans. Bu sayede her grup hakkını alacak ve parlamentoda temsil edilebilecek. Hizbullah, iyileştirilmesi gerektiğini düşünse de bu seçim sisteminden dolayı heyecanlı" demişti.

İSRAİL'DEN İLK AÇIKLAMA

Lübnan'da İran destekli Hizbullah'ın parlamento seçimlerinde başarı göstermesinin ardından İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett'den ilk yorum geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Naftali Bennet, "Hizbullah eşittir Lübnan" dedi. İsrail'in bundan sonra Lübnan ve Hizbullah arasında ayrım yapmayacağını belirten Bakan Naftali, İsrail'e yönelik herhangi bir saldırıda Lübnan'ı sorumlu tutacağını belirtti.

İSRAİL'İN SALDIRI RİSKİ ARTTI

ABD ve İsrail'in uluslararası platformlarda terör örgütü olaraqk gördüğü Hizbullah'ın, Lübnan'daki seçimlerde büyük nüfuz elde etmesi Ortadoğu'da yeni gelişmelerin yaşanacağını gösteriyor. Seçimlerin ardından değerlendirmelerde bulunan siyasi analistler, bu gelişmenin ardından zaman zaman Lübnan'da Hizbullah'ı vuran İsrail'in bu politikasını daha da sertleştireceğini ve bölgedeki saldırıların sayısının artacağını öne sürdüler.

"BÜYÜK BİR SAVAŞ BAŞLAYACAK"

Geçtiğimiz Nisan ayında İsrail merkezli yayım yapan Al Masdar haber sitesine konuşan İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, "2018 yılında Lübnan Hizbullah'ı ile büyük bir savaş başlayacak. Bu savaş son üç yıl içerisindeki çatışmalardan çok daha farklı olacak. Kuvvetle muhtemel bu savaşı da ben yöneteceğim" demişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ermenistan yeni başbakanı seçti!Ermenistan yeni başbakanı seçti!Ermenistan'da hükümet karşıtı sokak protestolarının lideri olan Paşinyan, Ermenistan Parlamentosu'nda yapılan oylama sonrasında başbakan seçildi.
Volkswagen’in eski CEO’suna ABD’de dava açıldıVolkswagen’in eski CEO’suna ABD’de dava açıldıMartin Winterkorn'a, şirketin emisyon skandalı kapsamında ABD'de dava açıldı..
Ortadoğu'nun dengelerini değiştirecek gelişme!Ortadoğu'nun dengelerini değiştirecek gelişme!Lübnan’da dün düzenlenen seçimlerde ABD ve İsrail'in uluslararası platformda terörist örgüt olarak tanımladığı Hizbullah ve müttefiklerinin oluşturduğu Direniş’e Vefa ittifakı zafer kazandı.
Gittiği yer cehenneme dönüyor!Gittiği yer cehenneme dönüyor!ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi John Bass, gittiği yere terörü de beraberinde götürüyor. Afganistan’a ABD Büyükelçisi olarak atanan Bass’ın göreve başladığı 2017 Ekim’inden bu yana ülke çok sayıda terör saldırısına hedef oldu.
Açık açık uyardı: Ülke felakete gidiyor!Açık açık uyardı: Ülke felakete gidiyor!Yemen Yerel Yönetim Bakanı Abdurrakib Fetih, Yemen halkı için bir yardım programına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, ülkesinin durumunun "felakete" doğru gittiği konusunda uyardı.
Tam fişini çekiyorlardı ki...Tam fişini çekiyorlardı ki...ABD'nin Alabama eyaletinde yaşam destek ünitesine bağlı 13 yaşındaki bir çocuk, ailesi organ bağışı için evrakları imzaladıktan hemen sonra, doktorlar fişi çekme planları yaparken hayata döndü.
  • Dünya bugünü bekliyordu! Taşlar yerinden oynayacak08 Mayıs 2018 Salı 11:28
  • İsrail’den Filistinlilere Ramazan ambargosu!08 Mayıs 2018 Salı 11:28
  • ABD'nin silah lobisinin başına o geçti!08 Mayıs 2018 Salı 11:27
  • Fransızlar ayaklandı! Hamlesi pahalıya patladı08 Mayıs 2018 Salı 11:27
  • İran'dan saatler kala son dakika açıklaması!08 Mayıs 2018 Salı 11:01
  • Tarih belli oldu! PKK oradan çıkıyor08 Mayıs 2018 Salı 11:00
  • Dünya bugünü bekliyordu! Taşlar yerinden oynayacak08 Mayıs 2018 Salı 09:20
  • Bir ülkeden daha Kudüs kararı! Taşıyorlar08 Mayıs 2018 Salı 09:05
  • El Bab’a sızdılar! Büyük tehlike08 Mayıs 2018 Salı 08:40
  • 'Hadi yapın da görelim' demişti! Putin'e yerli canavar08 Mayıs 2018 Salı 07:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri