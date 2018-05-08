Müge Anlı'dan Beşiktaş taraftarına cevap!

Müge Anlı ile Beşiktaş taraftarları arasında yaşanan gerilimin ardından Sinan Engin, Müge Anlı'nın Tolga Zengin'i arayıp özür dilediğini söyledi. Öte yandan Müge Anlı, Beşiktaş taraftarlarının Kayserispor maçında kendisi hakkında söylediği küfürlü sözler hakkında Beyaz TV'ye konuştu.
MÜGE ANLI'DAN BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINA CEVAP!
Müge Anlı, Beşiktaş - Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Benim ne alakam var bu işlerle? Herkes ne dediyse ben de onu söyledim. Canları sağ olsun." diye konuştu.