Gerçek ortaya çıktı! Onur Kıvrak 2 yıldır...

Geçtiğimiz ay başkanlığa seçilen ve kulübün mali durumu hakkında bilgi veren Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Yaklaşık iki yıldır para almayan bir futbolcumuz var” derken gözler bu ismin kim olduğuna çevrilmişti. Hem takımı hem de kulübü adına önemli bir fedakarlığa imza atan bu ismin kaleci Onur Kıvrak olduğu öğrenildi. Deneyimli kaptanın, dönemin başkanı Muharrem Usta ve yöneticilerle yaptığı toplantıda, “Benim param ödenmese de olur. Trabzonspor’dan alacağımız kalmaz. Zamanı gelince her şey hallolur. Öncelikli olarak arkadaşlarımın parasını ödeyin. Kimse bir sıkıntı yaşamasın” dediği kaydedildi. Usta yönetiminin de 29 yaşındaki file bekçisine bir defa ödemede bulunduğu, ardından ödeme yapmadığı belirtildi. Onur’un kulüpten alacaklarının, maç başı ücretleri ve primler de dahil olduğunda 2.5 milyon Euro civarında bulunduğu belirtildi.

Yıllık ücretinde indirime gitti

Bordo-mavili takımla 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun mukavelesi 2016 yılında uzatılmıştı. Eski sözleşmesinde yıllık 2 milyon 500 bin Euro alan kaptan, 2020’ye kadar geçerli olan yeni sözleşmesinde indirime gitmiş ve yıllık 2 milyon 250 bin Euro’ya imza atmıştı. Deneyimli file bekçisi, 2009-2010 sezonundan itibaren takımın vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Bu sezon, 26 lig maçında 90’ar dakika süre alan Onur, Osmanlıspor maçının son dakikalarını sakat sakat oynadıktan sonra hastaneye kaldırılmış ve sezonu kapattığı açıklanmıştı.