Deniz Türüç'ten transfer itirafı!

Kayserispor'un Beşiktaş'a 2-0 yenildiği maçın ardından Kayserispor'un Milli futbolcusu Deniz Türüç, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

''GOL YEMESEYDİK DAHA DOĞRU OLURDU''

Beşiktaş maçının berabere bitmesinin daha doğru sonuç olacağını söyleyen Türüç, ''Sezonun ilk yarısında büyük bir futbol ortaya koyduk. Herkesi yenebileceğimizi hissediyorduk. Ama sezon, tüm sezon oynanıyor. Sadece ilk yarı oynanmıyor. Avrupa'ya gitmek istiyorduk. O hedef, neredeyse elimizden kaçtı. Başka kulüpler gidemezse zor gibi. Bugün iyi oynadık. Kornerden gereksiz bir gol yedik. Beşiktaş'a kafa tutmaya çalıştık. Beşiktaş sahasında çok güçlü bir takım. Golleri yemeseydik, berabere bitseydi daha doğru bir sonuç olurdu.'' diye konuştu.



''BENİM DE HEDEFLERİM VAR...''

Geleceği hakkında da konuşan genç futbolcu, ''Şimdiden başka kulüp hakkında konuşmak benim için doğru olmaz. Her futbolcunun hayali var. Benim de var. Bu hedeflerden birisi de büyük bir takıma gitmek, daha iyi olmak. Benim hedeflerim var. Allah'ın izniyle kulüp başkanı da izin verirse hayırlısı olsun. Barcelona'ya gitmek isterim.'' dedi.