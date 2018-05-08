İstanbul'da büyük soygun! Saniyeler içinde olup bitti...

BAHÇELİEVLER'de kuyumcu kuryesinin önünü kesen gaspçılar, araçtan 1 milyon 200 bin TL'yi alarak kayıplara karıştı. Olay sabah saatlerinde Kuyumcukent kavşağında meydana geldi. Seyir halindeki bir aracın önünü kesen silahlı gaspçılar, araç içinde bulunan 1 milyon 200 bin lirayı alarak kaçtı.
POLİSLE ÇATIŞARAK KAÇTILAR...
Gasp ettikleri paralarla birlikte E-5'te Büyükçekmece istikametine lüks araçla kaçan hırsızların önü, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ekipler tarafından, Haramidere'de kesildi. Lüks araçla gelen zanlılar polislere birkaç el ateş ettikten sonra araçla kaçmaya devam etti.
YAYA OLARAK KAYBOLDULAR...
Bir süre sonra bir elektronik marketin önünde aracı bırakan 4 şüpheli yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri E-5 dahil her yeri abluka altına aldı. Araç ise polisler tarafından incelemeye alındı.