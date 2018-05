Erdoğan'dan muhalefeti köşeye sıkıştıracak sözler

AK parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde, son günlerde muhalefetten gelen yıkım projeleri vardı. "Muhalefete bakınca şöyle bir manzara ortaya çıkıyor, birisi milletin evini, birisi devletin uçaklarını, biri yönetim sistemini göze kestirmiş. Biri Çankaya'da yatacakmış, birisi Külliye'yi gençlere verecekmiş. Bu nasıl cüce bir politika. Millet sizden neyi yıkacağınızın değil, neyi inşa edeceğinizi bekliyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin bugüne kadar yaptığı hizmetleri tek tek sıraladı ve şunları söyledi;

"Muhalefetin projesi yok dedik ama haksızlık ettik galiba. Bir projeleri var açıkladılar. Bu proje Türkiye'yi eski sisteme geri döndürmekmiş. Bu tavır milletin iradesine saygısızlıktır. Buradan milletimize çağrı yapıyorum Size bu vaat ile gelenlere şunları da sorun;



TEK TEK SIRALADI: BUNLARI DA MI YIKACAKSINIZ

-AK Parti 2 milyon 484 bin derslik yaptı siz onları da mı yıkacaksınız?

-AK Parti 111 yeni üniversite açtı onları da kapatacak mısınız?

-AK Part 69 milyon kişiye geniş bant internet sağladı onları da kesecek misiniz?

-AK Parti 20 bin kilometre yol yaptı, asfaltlarını söküp tarlaya falan mı dönüştüreceksiniz? AK Parti Türkiye'de 29 havalimanı inşa etti, bunları kapatacak mısınız?

-AK Parti Türkiye'de 585 bin yeni öğretmen göreve başlattı siz onları da işten atacak mısınız?

-AK Parti Türkiye'ye 130 bin yeni hastane yatağı kazandırdı, siz onları da kaldırıp atacak mısınız?

-AK Parti Türkiye'de 817 bin yeni konut yaptı, siz onları da mı yıkacaksınız?

-AK Parti Türkiye'ye yüksek hızlı tren hatları yaptı, siz yeniden kara trene dönecek misiniz?

-AK Parti 5 milyon hektar alanı ağaçlandırdı, siz bunları kökünde sökecek misiniz?

-AK Parti 6 ilde kullanılan doğalgazı, 78 ile çıkardı, bu boruları söküp atacak mısınız? Evleri tekrar kömürlü sobalara mı döndüreceksiniz?

-AK Parti Türkiye'yi 16 yılda 3,5 kat büyüttü, siz yeniden küçültecek misiniz?

-AK Parti Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Ovit Tüneli'ni ülkeye kazandırdı. Siz bunları dinamitleyip yerle bir mi edeceksiniz?

-AK Parti Fırat Kalkanı ve Afrin'de 4 bin 423 teröristi etkisiz hale getirdi, 4 bin kilometrelik alanı güvenli hale getirdi, siz buraları yeniden teröristlere mi bırakacaksınız?

Milletimden rica ediyorum yarın muhalefet oy istemek için karşınıza geldiğinde kendilerine lütfen bunları sorun. Milletimizin bunların kuru diline karnının tok olduğunu biliyoruz."

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;



"Cumhurbaşkanı adayları büyük ölçüde belli olmuş durumda. AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak şahsımın başvurusunu yapmış bulunuyor. Ayrıca ittifak protokolü YSK'ya teslim edildi. Nitekim kimi partiler grup kararı veya imza toplamak suretiyle adaylarını cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiler. Ana muhalefet partisi hariç. Ana muhalefet partisi lideri kendisi aday olmaktansa başka bir ismi öne sürdü. Bir türlü Genel Başkan olarak seçilemeyen bir ismi önerdiler. Demek ki partisinin genel başkanlığını Cumhurbaşkanlığından üstün görüyor. Zaten Kılıçdaroğlu'nun takdim şekli, hareketleri bu konuya bakışını ortaya koyuyor. Bizim bakış açımızda cumhurun en üst temsil edecek kişi olması gerekiyor. En üst makamda temsil edecek bir kişinin de buna uygun birisi olması gerekiyor.



BU İŞİN SONU CHP'NİN TOPTAN SATIŞINA GİDER



CHP pek çok vasıf saymıştı. İsim açıklandığında bu adayda belirtilen vasıflarla pek ilişki kurabilen olmadı. Dün de 15 vekilini ağlata ağlata başka partiye göndermişlerdi. Dünyanın hiç bir yerinde siyaset mühendisliği hesapları için milletvekili ve seçmen pazarlama yoktur. Korkarım bu işin sonu CHP'nin toptan satışına kadar gider.



KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNE SÜRDÜĞÜ GARİBAN...



Bizim burada bir sıkıntımız var. Seçim kampanyasında CHP'nin başındaki zata mı ortaya sürdüğü garibana mı bakacağız? Orada bir kendisi var bir de kuklası var. Şimdi biz sopanın ucundaki figürle mi uğraşacağız sopayı tutanla mı uğraşacağız?



BİZİ ÇILDIRTMASALAR DA ŞAŞIRTTILAR



Bizi çıldırtacaklarını söylemişlerdi çıldırtmasalar da şaşırttılar. Bu yalancı pehlivan hiç bir işe yaramasa da milleti eğlendiriyor. Bu karikatür tipin maceralarını izlemeye devam edeceğiz. İktidar hayatımız boyunca en çok hayıflandığım konulardan biri de kendimize uygun sıklette bir muhalefet bulamayışımızdır. Önümüzde yeni bir dönem var, başarı çıtamızı hizmet ve siyasi kriterleri yukarı çıkardık. Dikkat ederseniz bizi bu kriterleri yükseltmeye kimse zorlamadı, biz çıtayı yukarı çıkardık. Biz hep değişim ve gelişmeden yana olduk. İcraatleri bu doğrultu da yaptık.



BU NASIL CÜCE BİR POLİTİKADIR



Muhalefete bakınca şöyle bir manzara ortaya çıkıyor, birisi milletin evini, birisi devletin uçaklarını, biri yönetim sistemini göze kestirmiş. Biri Çankaya'da yatacakmış, birisi Külliye'yi gençlere verecekmiş. Bu nasıl cüce bir politika. Bunlar çok basit, poplist politikalar. Millet sizden neyi yıkacağınızın değil, neyi inşa edeceğinizi bekliyor. Bu zamana kadar dikili ağacınız yok, neyi dikeceksiniz onu söyleyin. Dertlere derman olacak, akılda kalacak bir projeniz var mı onu söyleyin.



TEK DERTLERİ ERDOĞAN'I YIKMAK



16 yıldır iktidara gelmek için uğraşan muhalefetin daha büyük projelere ihtiyacı yok mu? Tek dertleri Erdoğan'ı yıkmak. Bizi başbakanlığa da, cumhurbaşkanlığına da milletimiz getirdi. Millet ne zaman tamam der ise, o zaman çekiliriz.Başka Cumhurbaşkanı adayları da mevcut. Biz ne kadar adayla yarışırsak memnun oluruz. Demokrasi budur. Bununla birlikte her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Onları tarzı yıkmak olabilir bizim proje anlayışımız inşa üzerine kuruludur.



TEK TEK SIRALADI, BUNLARI DA MI YIKACAKSINIZ?



Muhalefetin projesi yok dedik ama haksızlık ettik galiba. Bir projeleri var açıkladılar. Bu proje Türkiye'yi eski sisteme geri döndürmekmiş. Bu tavır milletin iradesine saygısızlıktır. Buradan milletimize çağrı yapıyorum Size bu vaat ile gelenlere şunları da sorun. AK Parti 2 milyon 484 bin derslik yaptı siz onları da mı yıkacaksınız?AK Parti 111 yeni üniversite açtı onları da kapatacak mısınız?AK Part 69 milyon kişiye geniş bant internet sağladı onları da kesecek misiniz?AK Parti 20 bin kilometre yol yaptı, asfaltlarını söküp tarlaya falan mı dönüştüreceksiniz? AK Parti Türkiye'de 29 havalimanı inşa etti, bunları kapatacak mısınız?AK Parti Türkiye'de 585 bin yeni öğretmen göreve başlattı siz onları da işten atacak mısınız?AK Parti Türkiye'ye 130 bin yeni hastane yatağı kazandırdı, siz onları da kaldırıp atacak mısınız?AK Parti Türkiye'de 817 bin yeni konut yaptı, siz onları da mı yıkacaksınız?AK Parti Türkiye'ye yüksek hızlı tren hatları yaptı, siz yeniden kara trene dönecek misiniz?AK Parti 5 milyon hektar alanı ağaçlandırdı, siz bunları kökünde sökecek misiniz?AK Parti 6 ilde kullanılan doğalgazı, 78 ile çıkardı, bu boruları söküp atacak mısınız? Evleri tekrar kömürlü sobalara mı döndüreceksiniz? AK Parti Türkiye'yi 16 yılda 3,5 kat büyüttü, siz yeniden küçültecek misiniz?AK Parti Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsünü, Ovit Tünelini ülkeye kazandırdı. Siz bunları dinamitleyip yerle bir mi edeceksiniz?AK Parti Fırat Kalkanı ve Afrin'de 4 bin 423 teröristi etkisiz hale getirdi, 4 bin kilometrelik alanı güvenli hale getirdi, siz buraları yeniden teröristlere mi bırakacaksınız? Milletimden rica ediyorum yarın muhalefet oy istemek için karşınıza geldiğinde kendilerine lütfen bunları sorun. Milletimizin bunların kuru diline karnının tok olduğunu biliyoruz.



KARŞINIZDA ÇIRAK DEĞİL KAPTAN VAR

Yönetim sisteminin değişecek olmasının bize sağlayacağı imkanları gayet iyi biliyoruz. Manifestomuzda Türkiye hayalimizi kısmen belirttik. Dünya değişirken AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı olarak bizim yerimizde saymamız kesinlikle düşünülemez.Eski yönetim sistemi ile yapabildiklerimiz bunlardır. Dünya değişirken, AK Parti'nin yerinde sayması düşünülemez. Her şeyden önce ciddi bir birikimimiz oldu. Ciddi bir tecrübemiz var. İstanbul gibi bir şehrin 5 yıla yakın başkanlığı var, arından 11,5 yıl Başbakanlık, 4 yıla yakın Cumhurbaşkanlığı tecrübemiz var. Bütün bunları bundan sonraki süreçte, ulusal tecrübe değil bir de uluslararası tecrübelerimiz var. Yola yeni çıkan bir çırak değil bu kaptan.



MECLİS ÇOĞUNLUĞU ÖNEMLİ



Meclis'te de çoğunluğu sağlamamız şarttır. Kanun değişikliğine hatta anayasa değişikliğine ihtiyaç duyulacaktır. Benim aziz milletimden isteğim şudur; Cumhur İttifakına bu doğrultuda katkı sağlamalısınız. Meclis çoğunluğu önemlidir. Cumhur İttifakı ile amacımız sadece Meclis'te çoğunluğu elde etmek değil anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşmaktır. Dün iyi bildiğiniz insanların rotayı yarın nereye çevireceğini kestirmek mümkün değildir. Biz terör örgütünün güdümündeki partiler gibi hiç bir zaman ikiyüzlü iki dilli olmadık. Her zaman her yerde aynı şeyleri söyledik.

3 BENZEMEZ İTTİFAKINA KARŞI TEK ADAYLA ÇIKACAĞIZ

600 isimden oluşan bir listeyle halkımızın karşısına çıkacağız. Listemizde yer alan olacaktır alamayan olacaktır. Bizi anlayışla karşılamaları gerekir. Bir çok hassasiyetlerimiz var. Bölgenin demografik yapısından tutunuz, hanım, genç gözden geçirmek ve bu dengeleri kurabilmek...Meclis gurubumuz ne kadar güçlü olursa yürütmede o kadar rahat ederiz. Diğer partilerin kurudğu 3 benzemez ittifakının karşısına tek adayla çıkacağız.