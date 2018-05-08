08 Mayıs 2018 Salı23 Şaban 1439
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Kocias çıldırdı: Türkiye bile böyle davranmadı!

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Lefkoşa’da yerel mahkeme binasının devredilip büyükelçilik binası yapılmasıyla ilgili olarak Yunanistan, Rum Yönetimi tarafından mahkemeye verildi. Çok sert çıkan Yunan Dışişleri Bakanı Kocias ''Türkiye bile bize daha dostane davrandı'' dedi.
Kocias çıldırdı: Türkiye bile böyle davranmadı!
Kocias çıldırdı: Türkiye bile böyle davranmadı! Kocias çıldırdı: Türkiye bile böyle davranmadı! Kocias çıldırdı: Türkiye bile böyle davranmadı!

 

Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında arsa krizi patlak verdi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığının 202-13 faaliyet döneminde Lefkoşa’da yerel mahkeme binasının Yunanistan’a devredilerek Yunan Büyükelçiliği’ne dönüştürülmesi sürecinin Rum Yönetimi tarafından mahkemeye taşınmasına, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias çok sert çıktı.

Usulsüzlük olduğu iddialarını reddederek ''Cunta zamanında (1967-74) dahi Yunanistan, Güney Kıbrıs’ta mahkemelik olmamıştı'' diyen Kocias, ''Güney Kıbrıs için utanç verici, iki tarafın ilişkileri için utanç verici. Yunan düşmanlığı güdülüyor. Bize Türkiye bile böyle davranmadı. Orada bile daha dostça yaklaşım gördük. Yunanistan’ın burada mahkemelik olması kabul edilemez'' diye konuştu.

DAVA ÇOK GERGİN GEÇTİ

Yunanistan Dışişleri Bakanı olarak davada yer alan Nikos Kocias ile Güney Kıbrıs tarafının avukatı arasında dava duruşması esnasında sert atışmalar yaşandı. Rum avukat ''Bu tür tehditleri bir kenara bırakıp lütfen size ne soruluyorsa ona cevap verin'' derken, öfkelenen Kocias, ''Sözlerini geri al'' diye çıkıştı. ''Hükümetimize karşı düşmanca tavır alınıyor'' dedi.

Değeri 2 milyon 250 bin Euro olarak açıklanan taşınmaz ile ilgili sorunun Yunanistan-Güney Kıbrıs ilişkilerini uzun vadede nasıl etkileyeceği ise merak konusu.

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