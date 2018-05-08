08 Mayıs 2018 Salı23 Şaban 1439
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Volkswagen’in eski CEO’suna ABD’de dava açıldı

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Volkswagen’in eski CEO’suna ABD’de dava açıldı
Martin Winterkorn'a, şirketin emisyon skandalı kapsamında ABD'de dava açıldı..
Volkswagen’in eski CEO’suna ABD’de dava açıldı Volkswagen’in eski CEO’suna ABD’de dava açıldı Volkswagen’in eski CEO’suna ABD’de dava açıldı

 

ABD mahkemelerinden Volkswagen hakkında açıklamalar yapıldı. Winterkorn’a, “ABD’yi dolandırmak amacı ile VW çalışanlarıyla komplo kurmak”, “VW’nin ABD’deki tüketicilerini dolandırmak”, “ABD’nin ‘Temiz Hava Kanununu ezmek” ve “para transferi sahteciliği” suçlamalarının yöneltildiği bildirildi.

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, “Eğer ABD’yi dolandırmaya çalışırsanız, ağır bir bedel ödersiniz dedi. Volkswagen’in entrikası şirketin en üst seviyesine kadar uzanıyor.”sözlerine de yer verdi.

 

ABD Çevre Koruma Ajansı, 2015’te VW’nin emisyon testlerini manipüle ettiğini duyurmuştu. Şirketin dizel motorlarının normal seviyelerinin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiği de verilen bilgiler arasındaydı.

Bunun üzerine VW, ABD’deki yaklaşık 600 bin dizel motorlu aracında emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul etmiş, Winterkorn istifa ederken şirketin 10 üst düzey yöneticisinin de işine son verilmişti.

Şirket, ABD’deki otoritelere 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi öngören anlaşmayı 2017 yılının başında imzalamıştı.

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