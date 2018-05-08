08 Mayıs 2018 Salı23 Şaban 1439
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Nevzat Aydın'dan Trabzonspor'a büyük bağış!

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Nevzat Aydın'dan Trabzonspor'a büyük bağış!
Trabzonspor'un yaklaşık iki hafta önce başlattığı destek kampanyasına büyük bir katkı da Eski Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın'dan geldi. Aydın, Bordo Mavi'li ekibe 610 bin liralık destekte bulundu.
Nevzat Aydın'dan Trabzonspor'a büyük bağış! Nevzat Aydın'dan Trabzonspor'a büyük bağış! Nevzat Aydın'dan Trabzonspor'a büyük bağış!

 

İş adamı Nevzat Aydın, kurucusu ve şu an itibariyle de CEO'su durumunda olduğu Yemeksepeti'ni, rekor bir tutarla yabancı bir firmaya satarak büyük bir yankı uyandırmıştı.

Trabzonspor'da çeşitli dönemlerde iki kez yöneticilik yapan, her gittiği ülkeye "Bize Her Yer Trabzon" sloganını uyarlayan Nevzat Aydın bir önceki dönemin yönetim kurulunda Başkan Yardımcılığı görevindeyken sağladığı ekonomik katkıların yanında stadyumdan aldığı locayla da desteğini sürdürdü.

Son olarak,  destek kampanyasına da kayıtsız kalmayan Nevzat Aydın, kampanyayı yeni yönetimin somut ve anlamlı bir adımı olarak değerlendirerek, Trabzonspor'u çok sevdiğini ve her fırsatta elinden gelen tüm yardımı seve seve yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Kulübün bu gibi zor süreçleri aşacak güçte olduğunu belirten Aydın, "Yeter ki camia içinde ortaya konan bu dayanışma örneğinin sadece maddi düzeyde değil; manevi düzeyde de ortak akıl, birlik ve dayanışma şeklinde sürdürülebilsin" diye konuştu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise yaptığı açıklamada "İyi ki Trabzonsporumuzu böyle yürekten seven çok değerli işadamlarımız ve taraftarlarımız var. Bu mücadeleyi hep beraber vereceğiz. Dayanışma içerisinde güzel günlere beraber yürüyeceğiz. Sayın Nevzat Aydın'a ve bugüne kadar bize desteklerini esirgemeyen değerli camiamıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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