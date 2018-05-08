Okan Buruk: Fenerbahçe kadar bizde...

Buruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Kupası'nın başında, gidebildikleri yere kadar gitmeyi amaçladıklarını, özellikle çeyrek finale ulaştıktan sonra finale çıkma hedefini koyduklarını kaydetti.
Sezon sonunda Avrupa kupalarına gitmeleri halinde çok önemli bir işe imza atacaklarını bildiklerini, Türkiye Kupası'nın da bunun için bir yol olduğunu kaydeden Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Final oynamak hem Teleset Mobilya Akhisarspor için çok önemli ve büyük bir başarı hem de ilçemizin böyle bir finalin içinde yer alması Türk futbolu için büyük bir kazanç. Burada en önemli şey Teleset Mobilya Akhisarspor'un kulüp yapısı. Bu kulüp yapısı içerisinde, bu bütçelerle, bu takımın ligde birçok takıma kök söktürürken Türkiye Kupası'nda da final oynaması, Galatasaray gibi bir takımı deplasmanda 2-0 yenerek finale çıkması gerçekten çok önemli bir olay. Örnek bir takım olduğumuzu düşünüyorum."
Buruk, Türk futbolundaki birçok kulübün borç batağı içinde olduğunu, bu nedenle adil bir yarışın içinde olmadıklarını, kendileri gibi takımların bütçeleri çerçevesinde en iyi ve en uygun oyuncuları bulup mücadele ettiklerini kaydetti.
Bu doğrultuda mücadele vermekten çok mutlu olduklarını dile getiren Buruk, şöyle konuştu:
"Kupa finali oynamak çok önemli ve değerli ama bir taraftan da baktığımızda bu ligin en fazla Türk futbolcusuna forma şansı veren takımıyız. Bu ilk yarıda da böyleydi, ikinci yarıda da böyle, belki en az yabancı oyuncuya sahip takımız. Yabancı oyuncuya karşı değilim ama böyle bir yapımız var. İnşallah ligde de istediğimiz yere bir an önce gelirsek daha güvenli yere gelirsek çok başarılı bir sezon geçirmiş olacağız. Hedefimiz finali kazanmak. Finale çıkmak güzel ama kazanabilirsek asıl hedefimize ulaşmış olacağız."
Buruk, finalde çok önemli ve değerli bir takımla karşılaşacaklarını belirterek, "Fenerbahçe'nin Türk futboluna yaptığı hizmet ortada. Kadrosunda önemli isimleri var ve bizim için çok zorlu bir maç olacak. Biz de Fenerbahçe kadar kupayı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.
Amaç 7. kupa
Kupayla ilgili hem iyi hem kötü hatıralarının olduğunu, futbolculuk döneminde Türkiye Kupası maçında ayağının kırıldığını daha sonra Galatasaray ve Beşiktaş formasıyla 6 Türkiye Kupası kazandığını aktaran Buruk, "Futbolculuğumun ardından teknik adam olarak 7. kupayı kazanırsam bu benim için en büyük mutluluk olacak. Güzel şeyler yaşadığım bir kupa, 2000 yılında Diyarbakır'da Antalyaspor'u yenerek kupaya sahip olmuştuk. Hedefim inşallah oyuncularımızla birlikte o kupayı kaldırmak." değerlendirmesinde bulundu.
Buruk, kupa maçının dostluk içinde geçeceğine ve hak edenin kazanacağına inandığını sözlerine ekledi.
08 Mayıs 2018 Salı23 Şaban 1439
- Kılıçdaroğlu'ndan Fransa'ya sert tepkiMHP'nin seçim şarkıları belli olduTürkiye bunu yaparsa yüzde 400 büyüyebilirBunu yapanın borcu silinecekMİT'ten FETÖ'nün yeni yapılanmasına büyük darbeBir kent bunu konuşuyor! Odalarda yer kalmadıMilyonlar bunu bekliyordu! TBMM'de görüşülecekPKK'nın korkulu rüyası 'Hamido' hayatını kaybettiOkan Buruk: Fenerbahçe kadar bizde...İngilizler açıkladı:3 katını Türkiye ile yapıyoruz
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 04:05 Güneş 05:47 Öğle 13:07 İkindi 16:59 Akşam 20:14 Yatsı 21:49
- 21°C Adana
- 20°C Adıyaman
- 14°C Afyon
- 11°C Ağrı
- 20°C Amasya
- 20°C Ankara
- 22°C Antalya
- 20°C Artvin
- 24°C Aydın
- 22°C Balıkesir
- BIST: 100.414 0.00
- Altın: 180,704 0.20
- Dolar: 4,2894 0.78
- Euro: 5,0904 0.23
Okan Buruk: Fenerbahçe kadar bizde...
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Okan Buruk: Fenerbahçe kadar bizde...Ziraat Türkiye Kupası finalinde 10 Mayıs Perşembe günü Diyarbakır'da Fenerbahçe ile karşılaşacak Teleset Mobilya Akhisarspor'un teknik direktörü Okan Buruk, hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu söyledi.
Karar verildi! Mezarı açılacak mı?4 Temmuz saat 10'da Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılarak, fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.
Nevzat Aydın'dan Trabzonspor'a büyük bağış!Trabzonspor'un yaklaşık iki hafta önce başlattığı destek kampanyasına büyük bir katkı da Eski Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın'dan geldi. Aydın, Bordo Mavi'li ekibe 610 bin liralık destekte bulundu.
Trabzonspor'a yeni hoca! Brezilyalı...Spor Toto Süper Lig'de Bu sezon gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan Trabzonspor'la ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
Erol Bulut: İki puanımızı çaldılarGöztepe ile golsüz berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut, çizgiyi geçen gollerinin verilmediğini iddia ederek, “Kazandık aslında ama 2 puanımız çalındı” dedi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Bir kent bunu konuşuyor! Odalarda yer kalmadı
- PKK'nın korkulu rüyası 'Hamido' hayatını kaybetti
- Yok böyle kaza! Dev TIR paramparça oldu
- Mirzabeyoğlu İstanbul'a getirildi
- Meteorolojiden sel uyarısı!
- Kilolarca altın ve 500 bin TL para takıldı
- Bu yorgancı koruma altında
- Her gece mezarlıkta ağlayan kızla konuştu!
- 15 yaşındaki kayıp kız öyle bir yerde bulundu ki!
- Engelli kadına şiddet! Bacaklarını kırdılar
- Rengini belli etti! İşte oyunu vereceği isim
- Rumeysa öğretmene ikinci şok!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.