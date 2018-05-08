08 Mayıs 2018 Salı23 Şaban 1439
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TMSF Başkanı'ndan flaş Dumankaya açıklaması

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Sahibleri FETÖ'den tutuklanan Dumankaya İnşaat'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. TMSF Başkanı şirketten av alan ve mağduriyet yaşayanlarının 10 gün içinde çözeceklerini söyledi.
TMSF Başkanı'ndan flaş Dumankaya açıklaması
TMSF Başkanı'ndan flaş Dumankaya açıklaması TMSF Başkanı'ndan flaş Dumankaya açıklaması TMSF Başkanı'ndan flaş Dumankaya açıklaması

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Dumankaya Holding için Alman firma ile anlaşmak üzere olduklarını açıkladı. Gülal, "8 bin kişinin mağduriyetini 10 gün içinde çözeriz" diye konuştu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal Kayseri'de Boydak Holding'in faaliyetlerine yönelik basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

"16 yıllık süreçte Bank Asya hariç bankacılık krizi olmaması rezervizimi büyütmemizi sağladı, 34.7 milyar TL'lik rezervimiz var bu rezerv Avrupa'daki en büyük rezevlerden biri. 2001 sonrası devraldığımız 26 bankanın hakim ortaklarının borçlarını tahsil çalışmamız var; 23 milyar dolartahsilat sağladık. Elimizde 960 şirket var, aktif büyüklüğü 50.3 milyar TL, bu şirketlerde irtifa kaybı istemiyoruz; TMSF kayyumluğunda aktifler yüzde 12 büyüdü.

- Büyük grupların satışı ile alakalı mahkeme süreçlerini bekliyoruz; 2018'de özellikle bunlarla ilgili kararları bekliyoruz.

- Bizi en çok yoran inşaat, ciddi mağdur olanlar var. Dumankaya ve Fi-Yapı'da; konsantrasyonumuz bunları çözmek. Seçim öncesi bu mağduriyetlerle (inşaat) ilgili adım atmış olacağız.

10 GÜN İÇERİSİNDE..

- Yurtdışı kaynaklı Alman tandaslı bir grup bu inşaat şirketlerindeki tamamlanmamış inşaatları tamamlamayı taahhüt etti. Yarım kalan inşaatlarla ilgili anlaşmada son aşamadayız, 10 gün içinde aksiyon alacağız.

8 BİN MAĞDUR VAR SEÇİMDEN ÖNCE ÇÖZECEĞİZ

- Dumankaya'da yarım kalan 4 proje var toplamda iki grupta 8000 mağdur var, mağduriyeti gidermek için çalışmaların sonuna geldik. Yarım kalan bu inşaatlarla ilgili attığımız bu adımda sorun olursa B planımız var, her halükarda seçim öncesi aksiyon alacağız." 

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