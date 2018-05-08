08 Mayıs 2018 Salı23 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:05Güneş 05:47Öğle 13:07İkindi 16:59Akşam 20:14Yatsı 21:49
    • 23°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 100.278 -0.58
  • Altın: 180,733 0.21
  • Dolar: 4,2896 0.78
  • Euro: 5,0887 0.19

Eto'o'dan Fransızlara tokat gibi Erdoğan cevabı

»
Atiker Konyaspor'un Kamerunlu forveti Samuel Eto'o, Fransızlar'ın ünlü France Football dergisine özel bir röportaj verdi.
Eto'o'dan Fransızlara tokat gibi Erdoğan cevabı
Eto'o'dan Fransızlara tokat gibi Erdoğan cevabı Eto'o'dan Fransızlara tokat gibi Erdoğan cevabı Eto'o'dan Fransızlara tokat gibi Erdoğan cevabı

İşte Fransızlar'ın soruları ve Eto'o'nun çarpıcı cevapları:

Soru: "Üç Şampiyonlar Ligi olan biri Süper Lig'de alt sıralarda yer alan bir takımın forveti ne yapıyor?"

Eto'o: "Beni bugün motive eden dün olduğu gibi tutku. Her zaman gol atmalı, her zaman oyunu değiştiren o pası vermeli ve insanları mutlu etmeliyim. 2014'te futbolu bırakmaya karar vermiştim. Bir aylık tatilin ardından şunu fark ettim; sabah kalkıp idmana gitmeli, soyunma odasında vakit geçirmeli, attığım gole sevinmeliyim. Bunlar küçük yaşlardan beri yaşadığım duygular. Sevgili eşim beni devam etme konusunda cesaretlendirdi."

"ERDOĞAN'A HAYRANIM"

Soru: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aykırı sesleri bastırdığı, muhalefeti hapse attırdığı ve Suriye'de, DAEŞ'le savaşan Kürtler'le savaştığı bir ülkedesin. Bu durum seni endişelendirmiyor mu?"

Eto'o: "Burada kötü şeyler yaşanmıyor. Paris ve Londra'daki saldırıları da hesaba katınca kendimi Türkiye'de güvende hissediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından tanıyorum. Bana saygı gösterdi. Ben de ona hayranım."

"İSTEDİĞİME HAYRAN OLMAKTA ÖZGÜRÜM"

Soru: "Bu görüşün insan hakları savunucularını şoke edecektir."

Eto'o: "İstediğime hayran olmakta özgürüm. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u da seviyorum. Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo benim ağabeyim gibi. Uzun zamandır arkadaşız. Kamerun'da Biya için de aynısı geçerli. Ama ben bir politikacı değilim."

ETO'O POLİTİKAYA ATILACAK MI?

Soru: "George Weah'ın Liberya Cumhurbaşkanı olması seni politika konusunda heveslendiriyor mu?"

Eto'o: "Onun yemin töreninde oradaydım. Bize sahada hayal kurma şansı veren birisinin böyle bir yere gelmesi çok güzel. Ona inanıyorum. O ve diğerleri sayesinde Afrika daha da gelişecek. Bu kıta sadece savaş ve ızdırap demek değildir."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Sınırda sıcak çatışma: 1 uzman çavuş şehitSınırda sıcak çatışma: 1 uzman çavuş şehitHakkari'nin Şemdinli ilesine bağlı Derecik beldesinin karşısında, Irak'ın kuzeyinde bulunan Sare Batin bölgesinde, PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.
TMSF Başkanı'ndan flaş Dumankaya açıklamasıTMSF Başkanı'ndan flaş Dumankaya açıklamasıSahibleri FETÖ'den tutuklanan Dumankaya İnşaat'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. TMSF Başkanı şirketten av alan ve mağduriyet yaşayanlarının 10 gün içinde çözeceklerini söyledi.
MİT’ten büyük operasyon! Yeni yapılanması çökertildiMİT’ten büyük operasyon! Yeni yapılanması çökertildiİzmir'de son bir yılda 3 kez yeniden yapılanmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ortak operasyonlarıyla büyük darbe vuruldu.
Eto'o'dan Fransızlara tokat gibi Erdoğan cevabıEto'o'dan Fransızlara tokat gibi Erdoğan cevabıAtiker Konyaspor'un Kamerunlu forveti Samuel Eto'o, Fransızlar'ın ünlü France Football dergisine özel bir röportaj verdi.
"Yüreği yeten varsa gelsin!""Yüreği yeten varsa gelsin!"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Vakıf Haftası ile restorasyonu tamamlanan 250 eserin toplu açılış töreninde konuştu.
Yunanistan'dan bir skandal karar daha!Yunanistan'dan bir skandal karar daha!Yunanistan İltica Dairesi, FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbecilerden birinin daha iltica talebini kabul etti.
  • MHP'nin seçim şarkıları belli oldu08 Mayıs 2018 Salı 14:20
  • MİT'ten FETÖ'nün yeni yapılanmasına büyük darbe08 Mayıs 2018 Salı 14:18
  • Nüfus müdürlükleri doldu taştı08 Mayıs 2018 Salı 14:00
  • Erdoğan'dan Fransa'ya Kur'an-ı Kerim tepkisi!08 Mayıs 2018 Salı 13:42
  • 'Cono'lar ortalığı birbirine kattı!08 Mayıs 2018 Salı 13:40
  • Unilever'den sokakları istila çağrısı08 Mayıs 2018 Salı 13:00
  • Erdoğan'dan muhalefeti köşeye sıkıştıracak sözler08 Mayıs 2018 Salı 12:59
  • Hükümet'ten Münbiç operasyonu açıklaması08 Mayıs 2018 Salı 12:43
  • İstanbul'da büyük soygun! Saniyeler içinde olup bitti...08 Mayıs 2018 Salı 12:40
  • Türkiye'ye karşı oyunları bozacak 'sihirli üçlü'08 Mayıs 2018 Salı 12:33
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri