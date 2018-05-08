08 Mayıs 2018 Salı23 Şaban 1439
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Beklenmedik ziyaret! Büyük sürpriz

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Beklenmedik ziyaret! Büyük sürpriz
Çin'in kuzeydoğusundaki Dalian kentindeki havalimanına inen Kuzey Kore havayolu şirketi Air Koryo'ya ait uçakta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un olduğu doğrulandı.
Beklenmedik ziyaret! Büyük sürpriz Beklenmedik ziyaret! Büyük sürpriz Beklenmedik ziyaret! Büyük sürpriz

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı zirve öncesi Çin'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

"KİM VE Şİ DENİZ KIYISINDA BİRLİKTE DOLAŞTI"

Çin Resmi televizyonu CCTV Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kim'in Dalian kentinde deniz kenarında brlikte dolaştığını gösteren görüntüleri yayımladı. Resmi haber ajansı Şinhua da iki liderin dün ve bugün görüşmeler gerçekleştirdiğini duyurdu.

KİM: DÜŞMANCA POLİTİKALARDAN UZAK DURULURSA NÜKLEER SİLAHLARA İHTİYACIMIZ KALMAZ

Kim Jong-un'un Şi ile görüşmesinde 'İlgili tarafların düşmanca politikalardan uzak durması halinde Kuzey Kore'nin nükleer silahlara ihtiyaç duymayacağını' söylediği belirtildi.

Kim'in ayrıca "Kore Yarımadası'ndaki durumla ilgili olarak kapsamlı bir siyasi anlaşma umduğu" aktarıldı.

Şİ: İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DOSTLUĞU VE İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK TEK DOĞRU SEÇENEK

Çin Devet Başkanı Şi ise açıklamasında "Kim Jong-un ile ilk görüşmemin ardından Kore Yarımadası'ndaki durum ve ikili ilişkilerde olumlu ilerlemeleri görmekten çok mutluyum. Çin ve Kuzey Kore arasındaki geleneksel dostluğun gelişimi iki millet için de ortak hazine. İki ülke arasındaki dostluğu ve işbirliğini geliştirmek iki tarafın da kararlı pozisyonu ve tek doğru seçenek. İki tarafın yaptığı yüksek düzeyli fikir alışverişlerinin yeri doldurulamaz derecede önemli etkileri var" dedi.

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