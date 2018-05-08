ABD'ye en net uyarı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin 2015 yılında P5+1 ülkeleri ile İran arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi halinde, Vladimir Putin'in bununla ilgili kararlar alacağını ve olumsuz sonuçların kaçınılmaz olacağını vurguladı

Uluslararası toplum ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmayla ilgili alacağı karara odaklanmış durumdayken Kremlin'den Beyaz Saray'a önemli bir uyarı geldi.

'PUTİN BAZI KARARLAR ALACAK'

Peskov, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Elbette çok ciddi bir durumla karşı karşıya kalacağız. Konu, Moskova'da görüşülecek ve Putin tarafından kararlar alınacak" dedi.

Peskov, Washignton'ı şu sözlerle uyardı:

"Devlet Başkanı'nın Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (JCPOA) korunmasına yönelik tutarlı çizgisini biliyorsunuz. Putin'in bu anlaşmanın bozulması için atılacak adımların kaçınılmaz olumsuz sonuçlar doğuracağına dair tutumunu da gayet iyi biliyorsunuz."

'PUTİN VE AVRUPALI LİDERLERİN TUTUMU ÖRTÜŞÜYOR'

Peskov'a Rusya'nın ABD'yi nükleer anlaşmayı bozmaktan vazgeçirmeye çalışıp çalışmadığı da soruldu. Putin'in tutarlı ve şeffaf bir tutum sergilediğini ve bu tutumun Avrupalı liderlerle örtüştüğünü kaydeden Peskov, Avrupa ülkelerinin de anlaşmanın korunmasından yana olduğunun altını çizdi. Peskov, Putin'in kısa süre önce Almanya, Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri liderleriyle telefon görüşmesi yaptığını anımsattı.

TRUMP KARARINI BU AKŞAM AÇIKLAYACAK

Trump, nükleer anlaşmayla ilgili kararını bu akşam TSİ 21.00'de açıklayacak.

Daha önceki açıklamalarında Trump, İran'la nükleer anlaşma konusunda 12 Mayıs'ta nihai kararını açıklayacağını belirtmiş ve ABD'nin anlaşmadan çıkıp İran'a yeniden yaptırımlar uygulayabileceği mesajını vermişti.