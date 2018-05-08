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Akşener'e dikkat çeken ziyaret

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Akşener'e dikkat çeken ziyaret
Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Michael Roth, Meral Akşener'e dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi.
Akşener'e dikkat çeken ziyaret Akşener'e dikkat çeken ziyaret Akşener'e dikkat çeken ziyaret

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Michael Roth, Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i makamında ziyaret etti.

SEÇİMLERDE DEMOKRATİK ORTAM İSTİYORLARMIŞ

Ziyarette, Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Michael Roth, Türkiye-Almanya ilişkilerinin önemine değinerek, seçimlerin demokratik ortamda olmasını dilediğini söyledi. Alman Bakan Roth, "Gelişmiş ülkeler için demokrasi vazgeçilmez bir unsurdur. Umarım, Türkiye'deki seçimler de demokratik bir ortamda gerçekleşir. Türkiye'nin demokratikleşmesi ve hukukun üstünlüğü ancak böyle bir ortamda gerçekleşir" dedi.

MERAL AKŞENER'E BAŞARI DİLEDİLER

Meral Akşener'e başarı dileğinde bulunarak, 24 Haziran'da yapılacak seçimleri yakından takip edeceklerini de belirten Michael Roth, "Güneydoğu'da AKP ve HDP arasında sıkışan Kürt seçmenin size karşı desteği olacağını da ön görüyoruz" diye konuştu.

AKŞENER NE SÖYLEDİ?

Adaylık sürecinden ve iktidar olmaları halinde izleyecekleri dış politikadan bahsederek, Alman heyete ziyaretleri için teşekkür eden İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise "Türkiye, Avrupa'dır. Bu bakış açısını kazanmak, Avrupa'nın yararınadır. Devletler, dünya meselelerini çözmek için pozitif bir bakış açısı kazanmalıdır" dedi.

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