08 Mayıs 2018 Salı23 Şaban 1439
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İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs harekete geçti

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İsrail Başbakanı Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Çipras, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Anastasiadis'in evsahipliğinde Lefkoşa’da biraraya geldi.
İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs harekete geçti
İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs harekete geçti İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs harekete geçti İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs harekete geçti

Rum-Yunan ve İsrail üçlüsünün planında en kısa yol olan Türkiye by-pass ediliyor. 

Netanyahu, Çipras ve Anastasiadis arasında 3’üncüsü yapılan zirvede, bir dizi ekonomik ve kültürel anlaşma da imzalandı. 3 liderin ortak bildirisinde, en önemli bölüm, geçen yıl gündeme gelen ve AB’nin de ekonomik olarak destekleme kararı aldığı İngilizce East-Med adı verilen Doğu Akdeniz boru hattı projesi oldu.

Boru hattı projesi, İsrail’in Hayfa limanından başlayarak Kıbrıs adasının güneyinden geçecek, ek bir boru hattıyla Rum Yönetimi’ne bağlanacak ve buradan Yunanistan’ın Girit adası ve ardından Yunanistan ana karası üzerinden Adriyatik Denizi’ne ve İtalya’ya ulaşacak.

İsrail ve Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz kaynaklarını çoğu deniz altından geçecek 1880 kilometrelik boru hattıyla AB’ye ulaştırmayı hedefleyen Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail, projenin tamamlanmasının ardından Mısır açıklarındaki doğalgaz kaynaklarını da aynı hatta bağlamayı hedefliyor.  

İSRAİL'DEN GÜNEY KIBRIS'A ELEKTRİK HATTI

Ortak bildiride, boru hattı konusunda hükümetler seviyesinde bu yıl içinde anlaşma imzalanması öngörüldü. Çipras, Netanyahu ve Anastasiadis doğalgaz hattının yanısıra İsrail ile Kıbrıs adası arasında yine deniz altından elektrik hattı kurulması konusunda da anlaşmaya vardı. Elektrik hattı, doğalgaz gibi Yunanistan üzerinden AB’ye bağlanma hedefini taşıyor.

3 ülkenin ulaştırma bakanları, liderlerinin himayesinde, haberleşmeden, turizme, deniz altı kaynaklarının ortak kullanımından, doğu Akdeniz’de arama kurtarma faaliyetlerine varıncaya kadar bir dizi konuda işbirliği anlaşması imzaladı. Terörle mücadele konusunda ortak mücadele konusunda 3’lü, Kıbrıs sorununa BM çcerçevesinde çözüm bulunması ve müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesi temennilerini dile getirdi. Liderler, bir sonraki 3’lü zirvenin bu yıl içinde İsrail’de düzenlenmesini de karara bağladı.

TÜRKİYE'Yİ SUÇLADILAR 

İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki 3'lü zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında Rum lider Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinden şikâyetçi oldu. Rum lider, ''Kıbrıs müzakerelerinin başarılı olması için Türkiye'nin 'kışkırtıcı' faaliyetlerine son vermesi gerekir'' dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ise, son dönemde Ege'de yaşanan gerilim ve Rumların tek yanlı parsellediği doğu Akdeniz’i kast ederek, ''Ankara komşularının egemenlik haklarına saygı duymalı. Bu biraraya gelen 3 ülkenin de ortak tezi'' diye konuştu.

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