08 Mayıs 2018 Salı23 Şaban 1439
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AK Partili belediye başkanı vefat etti

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AK Partili belediye başkanı vefat etti
Silahlı saldırıya uğrayan, Niğde Yeşilgölcük Beldesi'nin AK Partili Belediye Başkanı Hakkı Şengül hayatını kaybetti.
AK Partili belediye başkanı vefat etti AK Partili belediye başkanı vefat etti AK Partili belediye başkanı vefat etti

 

Niğde merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesi Belediye Başkanı Ak Parti'li Hakkı Şengül, silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Başkan Şengül hastaneye kaldırıldı.

Şengül'ün hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

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