AK Partili belediye başkanı vefat etti

Niğde merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesi Belediye Başkanı Ak Parti'li Hakkı Şengül, silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Başkan Şengül hastaneye kaldırıldı.
Şengül'ün hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Niğde merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesi Belediye Başkanı Ak Parti'li Hakkı Şengül, silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Başkan Şengül hastaneye kaldırıldı.
Şengül'ün hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.