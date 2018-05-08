08 Mayıs 2018 Salı23 Şaban 1439
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TFF'den flaş karar! Resmen açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Spor Toto 1. Lig Play-Off maçlarında online VAR uygulanacağını açıklandı.
TFF'den flaş karar! Resmen açıklandı
TFF'den flaş karar! Resmen açıklandı TFF'den flaş karar! Resmen açıklandı TFF'den flaş karar! Resmen açıklandı

 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin, online olarak Türkiye'de resmi bir karşılaşmada ilk defa Spor Toto 1. Lig play-off maçlarında uygulanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, bu sezon çevrim dışı ve çevrim içi olarak test uygulamaları gerçekleştirilen VAR'ın hayata geçmesi için Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun 1. Lig play-off maçları öncesinde statü değişikliğine gittiği belirtildi.

Alınan kararla Spor Toto 1. Lig'de play-off maçlarının tamamında VAR sistemi online olarak ilk kez kullanılacak ve bu da Türk futbol tarihinde bir ilk olacak.

Bu sistemin uygulanması için play-off'ta yer alacak Boluspor, Ümraniyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep'in yetkilileriyle de mutabakata varıldığı kaydedildi.

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