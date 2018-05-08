Trump İran kararını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İranla nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıkladı. Trump, İran'a yaptırımların yeniden başlatılacağını da duyurdu.

Donald Trump, İran'la olan nükleer anlaşmasından çekildiklerini açıkladı. Trump, bu anlaşma süresince İran'ın çok para kazandığını, nükleer başlıklı füzeler geliştirdiğini öne sürdü ve anlaşmanın bitmesiyle beraber yaptırımların yeniden başlatılacağını duyurdu.

Trump'ın konuşmasından satırbaşları:

Bu anlaşma utanç vericidir. Bu korkunç ve tek taraflı bir anlaşmadır, asla ve kat'a yapılmamalıydı. Hiçbir zaman barış ve istikrar getirmedi ve getirmeyecek.

İran, bu anlaşma kararı sonrası çok para kazandı.

İran bu anlaşmaya tamamen uysaydı bile, nükleer silaha en kısa sürede sahip olma şansına sahip olacak.

Nükleer anlaşmaya izin verirsem, Ortadoğu'da silahlanma yaşanacak.

İran'ın nükleer silahlara ulaşmasını ve hile yapmasını engellemek için doğru mekanizmaların olmadığını görüyoruz.

İran'ın nükleer bombasını, bu çürümüş anlaşmayla engelleyemeyiz.

"ANLAŞMADAN ÇEKİLİYORUZ"

Sonuç olarak ben, ABD'nin İranla yaptığı nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklıyorum.

"İRAN'A NÜKLEER KONUSUNDA DESTEK VEREN ÜLKELERE DE ÇOK SERT YAPTIRIMLAR OLACAK"

İran'a, nükleer silaha sahip olma konusunda destek olacak olan her ülkeye de çok sert yaptırımlar getireceğiz.

İran üzerinden 2015'te kaldırılan yaptırımlar da geri getirilecek.