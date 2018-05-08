Ruhani'den Trump'a jet cevap!

Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump’ın İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararını açıklamasının ardından İran Cumhurbaşkanı Ruhani’den de açıklama geldi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin asla sözünü tutmadığını belirterek, “ABD, ne gibi bilgilere sahip olduğunu bize göstermeli. İran tüm sorumluluklarını yerine getirmiştir.

TRUMP'IN TEK DESTEKÇİSİ İSRAİL

Hiçbir hatamız, yanlışımız olmadı. Ancak bugün görebiliyoruz ki, uluslararası anlaşmalara hangi ülkenin saygısı olmadığını gördük. Trump, yönetiminin tek destekçisinin sadece İsrail olduğunu görüyoruz.

ANLAŞMAYA 5 ÜLKEYLE DEVAM EDECEĞİZ

Bu rejim bölgede insanlık suçu işleyen bir rejimdir. Bu anlaşma 5+1 hükmünü kaybetmiştir. Sadece 5 ülkeyle devam edeceğiz. Diğer beş ülkenin yardımıyla istenilen tüm sonuçlara ulaşacağımızı düşünüyorum” dedi.

RUHANİ: ANLAŞMADA KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin 2015'te imzalanan anlaşmada kalmaya devam edeceğini söyledi