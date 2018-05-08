Esed'in karargahlarında büyük patlamalar

Şam'ın Kisva bölgesinde Cebel Mena'da bulunan karargahlarda büyük çaplı patlamalar olduğu rejim kanalları tarafından da doğrulandı.
Şam'da vurulan noktaların Iran destekli militanlara ait olduğu belirtiliyor.
Rejim kaynakları saldırıların İsrail tarafından düzenlendiğini iddia ediyor.
İSRAİL FÜZE ATTI, HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ İKİ FÜZEYİ DÜŞÜRDÜ
Öte yandan, son bilgiye göre, İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği, Suriye Hava Savunma Sistemi'nin de iki füzeyi düşürdüğü öne sürüldü.
Suriye medyasına dayandırılan ve Amerikan medyasında da yer alan haberlere göre; İsrail, Suriye'ye yeni bir hava saldırısı düzenledi. Başkent Şam yakınlarını hedef alan füzelerin, Suriye'nin savunma sistemi tarafından düşürüldüğü belirtildi.