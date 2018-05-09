09 Mayıs 2018 Çarşamba24 Şaban 1439
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ABD süre verdi: 90 gün...

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ABD süre verdi: 90 gün...
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'a yaptırımların yeniden yürürlüğe girdiğini ve bu süreçte İran'la yeni iş sözleşmeleri imzalanmaması gerektiğini belirtti.
ABD süre verdi: 90 gün... ABD süre verdi: 90 gün... ABD süre verdi: 90 gün...

Trump'ın İran kararını açıklamasının ardından Beyaz Saray'da basın  mensuplarıyla bir araya gelen Bolton, ABD'nin İran'la nükleeranlaşmadan  çıkmasını değerlendirdi.

Bolton, 2015 yılında askıya alınan yaptırımların bazılarının 90 gün,  bazılarının ise 180 gün içinde yeniden uygulanmaya başlanacağını ve halihazırda  Tahran ile iş yapan firmaların ve şirketlerin kendilerini buna göre hazırlamaları  gerektiğini ifade etti.

"YENİ İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANMASIN"

ABD Hazine Bakanlığının hangi yaptırımların hangi periyotlarda  uygulanmaya başlanacağını detaylarıyla kamuoyuna açıklayacağını kaydeden Bolton,  "Başkanın bugünkü açıklamasıyla anlaşma imzalandığında var olan yaptırımlar hemen  yeniden yürürlüğe giriyor. Artık yaptırımlar kapsamına giren ekonomi alanlarında  yeni iş sözleşmesine izin verilmemektedir." değerlendirmesini yaptı.

Bolton ayrıca ortaya çıkacak bilgilere göre İran'a yeni yaptırımlar da  getirebileceklerini belirtti.

HAZİNE BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan konuyla ilgili yazılı açıklamasında ABD Hazine Bakanlığı, ilk yaptırım paketinin 6 Ağustos'ta devreye gireceğini ve burada İran yönetiminin  ABD doları temin etmesi, İran'ın altın ve diğer değerli metallerle ticaret  yapması ayrıca alüminyum, çelik, kömür ve grafit ticareti ile İran'ın otomotiv  sektörü üzerine yaptırımlar getirilmesi öngörülüyor.

Kasım ayında devreye girecek ikinci yaptırım paketinde ise İran'ın gemicilik sektörü, petrol ihracatı, İran Merkez Bankası ve genel anlamda İran'ın  enerji sektörü üzerindeki yaptırımların yeniden uygulanmasını öngörüyor.

Açıklamada, söz konusu alanlarda iş yapan firmaların belirtilen tarihlere kadar iş sözleşmelerini sona erdirmeleri için gereken adımları atması çağrısında bulunuldu.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ülkesinin İran'la varılan nükleer anlaşmadan ayrılacağını ve 2015 yılında askıya alınan İran'a yönelik ekonomik yaptırımların en güçlü şekilde yeniden hayata geçirileceğini bildirmişti.

Söz konusu anlaşma, Obama döneminde İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı. Anlaşmaya imza koyan diğer ülkeler ise eksiklerin giderilerek anlaşmanın korunması gerektiğini savunuyor.

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