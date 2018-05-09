09 Mayıs 2018 Çarşamba24 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:03Güneş 05:46Öğle 13:07İkindi 16:59Akşam 20:15Yatsı 21:51
    • 17°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 14°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 99.364 -1.49
  • Altın: 182,998 1.47
  • Dolar: 4,3123 1.31
  • Euro: 5,1228 0.86

Trump'ın kararı sonrası Obama'dan ilk açıklama

»
Trump'ın kararı sonrası Obama'dan ilk açıklama
2015 yılında İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile el sıkışan dönemin ABD Başkanı Barack Obama, Trump'ın aldığı 'nükleer anlaşmadan ayrılma' kararının yanlış olduğunu söyledi.
Trump'ın kararı sonrası Obama'dan ilk açıklama Trump'ın kararı sonrası Obama'dan ilk açıklama Trump'ın kararı sonrası Obama'dan ilk açıklama

İran’ın imzalanan anlaşmayı herhangi bir şekilde ihlal etmediğini dile getiren Obama, Trump’ın anlaşmayı bozarak ciddi bir hata yaptığını ifade etti. Trump’ın yanlış yönlendirildiğini vurgulayan Obama, anlaşmanın dünyayı nükleer silahlara ait İran’dan koruduğunu belirtti.

"İRAN ANLAŞMAYI İHLAL ETMEDİ"

ABD'nin eski Başkanı ve İran'la 2015 yılında nükleer anlaşmayı imzalayan Barack Obama, ABD'nin anlaşmadan ayrılma kararına tepki göstererek "İran'ın herhangi bir şekilde ihlal etmediği nükleer anlaşmayı riske atma kararı ciddi bir hatadır." ifadelerini kullandı.

Obama, yazılı açıklama yaparak ABD Başkanı Donald Trump'ın İran kararının yanlış olduğunu savundu.

“ANLAŞMA ABD’Yİ VE DÜNYAYI İRAN’DAN KORUYORDU”

Barack Obama, 2015'te kendisinin imza koyduğu nükleer anlaşmanın hem ABD'yi hem de dünyayı "nükleer silahlara sahip bir İran'dan koruduğunu" ifade ederek altı maddeyle anlaşmanın sağlam temellere oturduğunu belirtti.

Obama, "İran'ın herhangi bir şekilde ihlal etmediği nükleer anlaşmayı riske atma kararı ciddi bir hatadır. İran'la nükleer anlaşma olmaksızın ABD, nükleer silahlara sahip bir İran ile Ortadoğu'da başka bir savaş arasında tercih yapmak durumunda kalabilir." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın nükleer anlaşma kurallarını ihlal ettiğini gösteren bir delilin olmadığını savunan Obama, "Bu sebeple bugün yapılan duyuru yanlış yönlendirilmiş bir açıklamadır. Nükleer anlaşmadan çekilmek Amerika'nın en yakın müttefiklerine sırtını dönmesi demektir." yorumunda bulundu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD'den ilk uyarı Almanya'ya: Derhal durdurunABD'den ilk uyarı Almanya'ya: Derhal durdurunABD'den Almanya'ya geçen hafta atanan büyükelçisi Richard Grenell, İran'da iş yapan Alman şirketlerinin derhal işlerini durdurması gerektiğini duyurdu.
Trump'ın kararı sonrası Obama'dan ilk açıklamaTrump'ın kararı sonrası Obama'dan ilk açıklama2015 yılında İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile el sıkışan dönemin ABD Başkanı Barack Obama, Trump'ın aldığı 'nükleer anlaşmadan ayrılma' kararının yanlış olduğunu söyledi.
ABD süre verdi: 90 gün...ABD süre verdi: 90 gün...ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'a yaptırımların yeniden yürürlüğe girdiğini ve bu süreçte İran'la yeni iş sözleşmeleri imzalanmaması gerektiğini belirtti.
İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak bildiri!İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak bildiri!İngiltere, Fransa ve Almanya, ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesine ilişkin ortak bildiri yayımlayarak, anlaşmanın ortak güvenlikleri için önemini koruduğunu açıkladı.
AB'den Trump'a rest! Birlikte hareket edeceğiz!AB'den Trump'a rest! Birlikte hareket edeceğiz!ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı aldığını açıkladıktan sonra Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB'nin birlik içinde hareket edeceğini belirtti.
Esed'in karargahlarında büyük patlamalarEsed'in karargahlarında büyük patlamalarŞam'ın güneyinde bulunan rejim karargahlarında şiddetli patlamalar meydana geldi. Rejim kaynakları saldırıların İsrail tarafından düzenlendiğini iddia etti.
  • Ruhani'den Trump'a jet cevap!08 Mayıs 2018 Salı 23:09
  • Trump İran kararını açıkladı08 Mayıs 2018 Salı 23:03
  • ABD'ye en net uyarı08 Mayıs 2018 Salı 17:13
  • Brüksel'de sürpriz toplantı08 Mayıs 2018 Salı 17:09
  • Beklenmedik ziyaret! Büyük sürpriz08 Mayıs 2018 Salı 15:37
  • Kocias çıldırdı: Türkiye bile böyle davranmadı!08 Mayıs 2018 Salı 14:40
  • İsrail durmuyor!08 Mayıs 2018 Salı 14:14
  • Ermenistan yeni başbakanı seçti!08 Mayıs 2018 Salı 12:43
  • Volkswagen’in eski CEO’suna ABD’de dava açıldı08 Mayıs 2018 Salı 12:34
  • Ortadoğu'nun dengelerini değiştirecek gelişme!08 Mayıs 2018 Salı 11:32
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri