Mağduriyet planı suya düştü! Güvenlik kayıtlarındaki bomba detaylar..

İYİ Parti Kurucu Üyesi Mehmet Aslan’ın Beykoz’daki evinin kurşunlanmasıyla ilgili ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı.
EVİNDE YOKTU
Saldırının pazar günü Bağcılar’da İYİ Parti’lilere yönelik meydana gelen bıçaklı kavgadan 3-4 saat sonra Mehmet Aslan’ın evinde olmadığı sırada gerçekleştiği belirlenirken, saldırıyı motosikletli iki kişinin ellerinde poşetle ateş ettiği güvenlik kamera kayıtlarından tespit edildi.
KOVANLAR YERE BİLE DÜŞMEMİŞ
Arslan’ın saldırının olduğu pazar günü Adana’da olduğu öğrenilirken, soruşturma birimleri saldırganların profesyonel oldukları değerlendirmesinde bulunuyor.
Güvenlik kamera kayıtlarından yapılan tespitlere göre iki kişi ellerindeki poşetle ateş ediyor, kovanları yere bile düşmediği belirlenirken, silahlı saldırının İYİ Parti’ye yönelik mağduriyet algısı oluşması için yapıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.