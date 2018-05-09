Gerilim giderek tırmanıyor! Rest çektiler

Yemen'deki siyasi partilerden Birleşik Arap Emirlikleri'nin asker konuşlandırdığı Sokotra Adası'dan askerlerini 'derhal' çekmesini istedi.

Partiler ayrıca koalisyona öncülük eden Suudi Arabistan'a "BAE'ye adadan kayıtsız ve şartsız çekilmesi yönünde baskı yapması için iletişimi artırma" çağrısında bulunuldu.

Yemen'deki siyasi partiler Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Sokotra Adası'ndan "derhal" çekilmesi çağrısında bulundu.

Yemen'de Genel Halk Kongresi, Islah Partisi, Barışçıl Güney Hareketi, Adalet ve İnşa Partisi, Yemen Reşad Partisi, Barışçıl Değişim İçin Nahda Partisi, Barış ve Kalkınma Partisi ve Halk Güçleri Birliği partileri ortak yazılı açıklamada yayımladı.

Açıklamada, BAE'nin uluslararası norm ve yasalara göre, tek taraflı ve Arap koalisyonunun hedeflerine zıt bir adım attığı belirtilerek adadan derhal çekilmesi talebinde bulunuldu.

BAE'nin adaya asker çıkarmasının genel huzuru bozduğu ve halkta geniş bir tepkiye yol açtığı ifade edilen açıklamada, koalisyona öncülük eden Suudi Arabistan'a "BAE'ye adadan kayıtsız ve şartsız çekilmesi yönünde baskı yapması için iletişimi artırma" çağrısında bulunuldu.

BAE ASKERLERİNİN SOKOTRA'DA KONUŞLANMASI

BAE'ye bağlı onlarca asker, 2 Mayıs Çarşamba günü kendilerini taşıyan 3 uçağın Hadibu kentindeki Sokotra Havalimanı'na varmasının ardından havalimanı çevresinde konuşlanmıştı. Askerlerin yanı sıra aralarında 6 tankın da yer aldığı askeri araçların nakli de gerçekleşmişti. BAE askerlerinin ertesi gün de Sokotra Limanı çevresinde konuşlandığı bildirilmişti.

BAE'ye bağlı askerlerin Sokotra Adası'na gelerek konuşlanmasının ardından Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan ile iletişime geçmiş, bunun üzerine sorunu çözüme kavuşturmak için Suudi Arabistan tarafından bir heyet de adaya gönderilmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Albay Turki el-Maliki de dün yaptığı açıklamada "Yemen hükümeti ve koalisyon arasında ortak kapsamlı bir koordinasyon mekanizması kurulması konusunda anlaşma sağlandı." demişti.

Yemen sahillerine 500 kilometre uzaklıktaki 6 adadan oluşan Sokotra; Aden Körfezi ve Afrika Boynuzu açıklarında Hint Okyanusu'nda stratejik bir konumda bulunuyor. Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi, 2013'te yaptığı bir açıklamayla daha önce Hadramevt vilayetine bağlı olan Sokotra'nın bağımsız bir vilayet olduğunu duyurmuştu.