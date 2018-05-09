Fransa, Almanya ve İngiltere'den 'İran' kararı!

Fransız haber ajasnı AFP'nin son dakika ile duyurduğu habere göre, Fransa, Almanya ve İngiltere Dışişleri Bakanlarının, pazartesi günü İrantemsilcileriyle görüşecekleri açıklandı.
TRUMP ANLAŞMADAN ÇEKİLDİ
ABD Başkanı Trump, uzun zamandır dünya kamuoyunda merakla beklenen İran kararını Beyaz Saray'da düzenlediği basın açıklamasıyla duyurmuştu.
Trump, 2015'te yapılan nükleer anlaşmanın İran tarafından kendi amaçları için kullanıldığını savunarak, "Öyleyse bugün ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ilan ediyorum. Tahran'a en üst düzey ekonomik yaptırımları yeniden getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
KARAR SONRASI İRAN'DAN İLK AÇIKLAMA
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine ilişkin açıklama yaptı. Ruhani, "ABD'nin asla sözünü tutmayan bir ülke olduğunu gördük" demişti.
Ruhani "Trump'ın kararı bizim için tarihi bir tecrübe, İran anlaşmanın bütün maddelerine uymuştur" ifadelerini kullanmıştı.