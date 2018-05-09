Arda Turan şimdi yandı! İşte gelecek ceza...

Eski hakem, futbol yazarı Deniz Çoban, Arda Turan'ın PFDK'ya sevki sonrası yıldız futbolcuya gelebilecek cezayı açıkladı.

Deniz Çoban'ın Arda'nın cezası ile ilgili Fanatik'teki yazısı şu şekilde:

Hukuk müşavirliği Arda’nın yaptıklarına saldırı diyemedi, sportmenliğe aykırı hareket ve 41. maddeden sevk etti. Yani minimum 13 maç ceza alması gerekirken bu sevkle en az 6, en fazla 8’le kurtaracak!

Arda Turan; hakem tartakladı, kırmızı kart gördü yetmedi hakeme hakaretler savurdu. Sıkıntı TFF Disiplin Kurulu’nu sardı. “Arda’nın cezasını nasıl hafifletiriz” diye düşünüyorlardır şimdi. Kolay değil... Son yılların en popüler futbol kulübünü ve onun idarecilerini fazla üzmemek (!) lazım. Hukuk Müşavirliği Arda’nın sevk gerekçesini açıkladı. Arda’nın yaptıklarına “Saldırı” diyemedi, “Sportmenliğe aykırı hareket” dedi. Yani 44. Madde yerine 36. maddeden sevk etti. Bu ne anlama geliyor? Arda 44’ten sevk edilseydi minimum 10 maç ceza alacakken, 36’dan sevk edilip 3-6 maç ceza ile kurtulma şansı yakaladı.

Söylediklerinden fazlası!

Arda ayrıca 41. maddeden de sevk edildi. 41. Madde: “Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürme” eylemlerinin cezalarını tarif ediyor. Arda’nın hakeme “Allah belanı vermesin, şerefsiz!” dediği basına yansıdı. Arda’nın hakeme söylediklerinin bunlarla sınırlı olmadığı da sır değil. Arda’nın söylediklerinin fazlası var, eksiği yok. Bu söylemlerin karşılığı da 3-7 maç cezayı gerektiriyor.

Cezayı artırmazlar

Dolayısıyla Arda’nın cezası en az 6, en fazla 13 maç olacaktır. Disiplin Kurulu’nun sevk maddelerini kabul etmeyerek farklı bir maddeden ceza vermesi pek olası değil. Cezayı artırmak istemeyeceklerdir. “Sence ne karar çıkar?” derseniz: “6 maç vermeye utanırlar. Alt sınırdan biraz uzaklaşarak 7 veya 8 maç ceza verirler!” diyebilirim.