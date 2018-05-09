Cinayetin altından "kura" çıktı

Niğde'de silahlı saldırı sonucunda ağır yaralanan Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkın Şengül, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
MAKAM ODASINI BASTI
Niğde Yeşilgölcük Belediyesi’nde mevsimlik işçi olarak çalışmak için başvurduğu İŞKUR’un kurasında adı çıkmayan Serkan Teltik (30) dün 18.00 sıralarında öfkeyle belediye binasına gitti. AK Partili Belediye Başkanı Hakkı Şengül’ün (45) odasını basan Serkan Teltik belinden tabancasını çıkardı.
4 KURŞUN İSABET ETTİ
Başkan Hakkı Şengül’ü kolundan sürükleyip koridora savurdu, arkasından tabancasını peş peşe ateşledi. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Hakkı Şengül hayatını kaybetti. Kaçan katil Serkan Teltik daha sonra teslim oldu.