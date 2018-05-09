09 Mayıs 2018 Çarşamba24 Şaban 1439
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Sürpriz açıklama! "Final maçına gitmiyoruz"

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Sürpriz açıklama! "Final maçına gitmiyoruz"
Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesi Diyarbakır Valiliği ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı bazı kararları protesto eden 1970 Akigolar Taraftarlar Derneği ve Akigolar, maça gitmeme kararı aldı.
Sürpriz açıklama! Sürpriz açıklama! Sürpriz açıklama!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak Teleset Mobilya Akhisarspor'un taraftar grubu "Akigolar", bilet satışları ve ayrılan koltuk sayılarında çifte standart uygulandığını öne sürerek maça gitmeyeceklerini açıkladı.

1970 Akigolar Taraftarlar Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, perşembe günü Diyarbakır'da oynanacak Fenerbahçe karşılaşması öncesi rakip takım biletlerinin internetten ve maçın oynanacağı stadyumdaki gişeden satışa sunulurken kendi takımlarına ayrılan biletlerin sadece Akhisar Stadyumu Passolig gişesinden satışa sunulduğu belirtildi.

1970 Akigo Taraftarlar Derneği Başkanı Cumhur Özkaynak, “Kararımız en baştan beri zaten Diyarbakır çıktığında başta hepimizin umudu burada Eskişehir bekliyorduk. Diyarbakır çıktığında bir endişeye kapıldık, acaba biz buraya kadar ulaşabilir miyiz kapasite olarak. Fakat Anadolu kulüplerinin taraftarlarının bizlere vermiş olduğu destekle gerek Antalyaspor, Alanyaspor, gerekse Diyarbakır halkı daha önce burada kendilerini ağırlamamızdan dolayı bu maç tüm Diyarbakırlıların Akhisarlı olacağını hiç merak etmemeleri gerektiğini, o stadın dolacağını söylediler. Bizleri en iyi şekilde ağırlayacaklarını dile getirdiler, bizlerle iletişime geçerek. Biz bunları duyduktan sonra direkt otobüs temaslarında bulunduk, okullardan izin almaya çalıştık. Fakat TFF tarafından alınan bu kararlardan sonra duyduk ki Akhisarspor taraftarı Passolig’i olmayan kimse bu maça giremeyecek ve Akhisarspor passoligi olup da biletini internetten alamayacak. Akhisarspor passoligi olan sadece Akhisar’daki gişelerden alabilecek demek Diyarbakır halkına sen bu maça gelme demektir, Antalyalı’ya sen bu maça gelme demektir. Akhisarspor taraftarının kapasitesini orada düşük göstermektir. Bu sadece Diyarbakır halkı için değil, Diyarbakır’da yaşayan Akhisarlılar da var. Dört gözle bu maçı beklerlerken böyle bir kararın alınması 15 bin kapasitenin Fenerbahçe’ye verilip 7 bin kapasitenin Akhisarspor taraftarına verilmesi, Akhisarspor taraftarına sadece Akhisar’daki gişelerden bilet temin edebilme şansı varken Fenerbahçe taraftarına internetten de satış olduğundan dolayı biz bu karara tepkimizi koyuyoruz. Biz Akigolar ve taraftarlar derneği olarak bu maça gitmeme kararı aldık. İnşallah Akhisarspor’umuzun orada bizsiz de oynayacağını biliyoruz, taraftarsız oynayacağını biliyoruz. Bunun daha önce örnekleri oldu, Galatasaray’ın kendi evinde kupadan elenmesine sebep olduk. Gönlümüz Akhisarspor’un kupayı almasından yana fakat bu tip çifte standartların olduğu yerde ve bu çifte standartlara göz yumanlar varsa biz bu işte yokuz” dedi. 


“TÜM TARAFTARIMIZ İÇİN ÜCRETSİZ OTOBÜS KALDIRILACAK” 

Konu hakkında telefon ile demeç veren Teleset Mobilya Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, tüm kararları güvenlik nedeniyle TFF’nin aldığını bu maksatla kendilerinin bu yönde bir istekte bulunmadıklarını belirterek, “9 Mayıs Çarşamba akşamı saat 17.00’de Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu önünden maça gidecek tüm taraftarımız için ücretsiz otobüs kaldırılacaktır” dedi. 

Öte yandan yeşil-siyahlıların bu akşam 20.15 uçağı ile İzmir’den direkt Diyarbakır Havalimanı’na gideceği bildirildi. Yeşil-siyahlılarda sakatlığı süren Eray Ataseven ve cezalı olan kaleci Milan Lukaç ile Seleznov maç kadrosunda yer almıyor. 

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