Gözler bu davada! İstenen ceza belli oldu

Sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de yargılandığı 224 sanıklı Genelkurmay çatı davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklıyor. Savcı, firari sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile bazı firari sanıkların dava dosyasının ayrılarak görülmesini talep etti.
2 BİN 987 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Genelkurmay çatı davasında yargılanan sanık eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, darbe girişimi sırasında Türkiye genelinde yaşanan bütün eylemlerden sorumlu tutuldu. Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı,Öztürk'ün 2 bin 987 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.
ÜLKE GENELİNDEKİ OLAYLARDAN SORUMLULAR
37 Yurtta Sulh Konseyi üyesinin ülke genelindeki tüm eylemlerden sorumlu tutulmasını istedi.Sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin 15 Temmuz'da yurt genelinde şehit edilen güvenlik güçleriyle vatandaşların ölümünden sorumlu tutulması istendi.
-Çatı davada, ağırlaştırılmış müebbet istenen sanıklar arasında Mehmet Dişli, İlhan Talu, Ahmet Bican Kırker, Ali Yazıcı, Hakan Evrim de bulunuyor.
-Genelkurmay çatı davasında, tutuksuz yargılanan 12 sanığın, delil yetersizliği nedeniyle beraati talep edildi.