09 Mayıs 2018 Çarşamba24 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:03Güneş 05:46Öğle 13:07İkindi 16:59Akşam 20:15Yatsı 21:51
    • 21°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 13°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 15°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 19°C Artvin
    • 23°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 100.105 0.75
  • Altın: 179,768 -1.85
  • Dolar: 4,2800 0.00
  • Euro: 5,0751 -0.93

Recai Kutan, Kadim Dostu Cevat Ayhan’ı anlattı

»
ESAM Genel Başkanı Recai Kutan, kadim dostu ve eski Bayındırlık Bakanı Cevat Ayhan’ı Millî Gazete’ye anlattı.
Recai Kutan, Kadim Dostu Cevat Ayhan’ı anlattı
Recai Kutan, Kadim Dostu Cevat Ayhan’ı anlattı Recai Kutan, Kadim Dostu Cevat Ayhan’ı anlattı Recai Kutan, Kadim Dostu Cevat Ayhan’ı anlattı

ESAM Genel Başkanı Recai Kutan, kadim dostu ve eski Bayındırlık Bakanı Cevat Ayhan’ı Millî Gazete’ye anlattı. Merhum Cevat Ayhan ile yarım yüzyılı aşan bir mesai arkadaşlığına ve gönül dostluğuna sahip olduklarını vurgulayan Kutan, “Çok sağlam bir mü’mindi. Mütevazı bir kişiliğe sahipti. Karıncayı incitmekten imtina eden nazik bir üslubu vardı” dedi.

Merhum Cevat Ayhan ile 1963 yılında başlayan ve yarım yüzyılı aşan bir mesai arkadaşlığına ve gönül dostluğuna sahip olduklarını vurgulayan Recai Kutan; “Aramızda çok uzun yıllara dayanan bir kardeşlik hukuku vardı. Elbette bunu kelimelere dökmek çok kolay değil. Ama birkaç kelimede özetlemem gerekirse, çok sağlam bir mü’mindi. Mütevazı bir kişiliğe sahipti. Karıncayı incitmekten imtina eden nazik bir üslubu vardı. Mesela hiç unutmam, İzmir Aliağa’da beraber çalıştıkları ve amiri durumunda olan bir mühendis vardı. İlk zamanlar Cevat Ayhan’ın birlikte namaza gitme davetini nazikçe reddederdi. Yani namaz kılmayı bilmiyordu. Ama birkaç yıl sonra o mühendis sabah namazlarını camide, cemaatle kılan, bütün tefsir, siyer, hadis kitaplarını bitirmiş birine dönüştü” dedi.

ÇALIŞKAN BİR İNSAN, FEDAKÂR BİR VATANSEVERDİ

Cevat Ayhan’ın bir diğer önemli özelliğinin çalışkanlığı ve fedakârlığı olduğunu kaydeden Recai Kutan, “1970 yılında TÜMAŞ’ı kurduğumuzda, birlikte çalışmak üzere ilk çağırdığım mühendis rahmetli Cevat Ayhan kardeşim olmuştu. TÜMAŞ’ta Yarımca Petro Kimya’daki çalışmalar başta olmak üzere gerçekten Türkiye’de ilk sayılacak müthiş projelere imza attı. Bir dönemde Zirai Donatım Kurumu’nda genel müdürlük yaptı. Geçtiğimiz günlerde vefat eden bir başka kardeşimiz Hasan Celal Güzel de yardımcısıydı. Birlikte Zirai Donatım Kurumu’nu Türkiye’nin en önemli, en etkili kuruluşlarından birisi haline getirdiler. Kendisi sıradan bir mühendis değildi. Okumaya, sanata çok ilgiliydi. İlk tanıdığım yıllardan itibaren bütün İslami yayınları takip eder, sanat dergilerini titizlikle okurdu. 3 dönem Sakarya milletvekilliği yaptı. Bize muhalif olan partilerin milletvekilleri bile Cevat Ayhan denildiğinde hakkını teslim ederdi. TBMM’nin en çalışkan ve en üretken parlamenterlerinden biriydi. Refahyol döneminde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yaptı. O hükümet bildiğiniz gibi 11 ay sürdü. Ama o kısa dönemde Bolu Dağı Geçişi başta olmak üzere karayollarında birçok ilke imza atmayı başardı. Çünkü çok azimli ve gayretli bir kardeşimizdi” dedi.

 FAZİLET VE SAADET’İ ONUN OFİSİNDE KURDUK

Cevat Ayhan ile ilgili hatıralarında önemli detaylara yer veren  Recai Kutan, Refah’ın kapatılmasından sonra kurulan Fazilet ve Saadet Partisi’nin Cevat Ayhan’ın mühendislik ofisinde kurulduğunu açıkladı. Kutan şöyle dedi: “28 Şubat süreci sonrasında antidemokratik bir şekilde Refah Partisi kapatılmıştı. Ama Milli Görüş teşkilatları Anadolu’da kök salmıştı. Bir an evvel yeniden harekete geçmek gerekiyordu. Cevat Ayhan kardeşimizin Ankara’da mekân olarak mütevazı ama muhteva olarak çok başarılı bir mühendislik ofisi vardı. İşte Refah’ın kapatılmasından sonra Fazilet Partisi’ni, Fazilet’in kapatılmasından sonra da Saadet Partisi’ni o ofiste kurduk. İki tane telefon vardı. İki arkadaş o iki telefonun başına oturdu. Tek tek Anadolu illeri aranarak 10 gün gibi kısa bir sürede yeni partilerimizin faaliyeti için ilk adımlar atılmış oldu” dedi.

NESİLDEN NESİLE ANLATILACAK

Recai Kutan sözlerini şöyle tamamladı: “Kadim dostum Cevat Ayhan’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Dürüstlüğü ile çalışkanlığı ile nezaketi ile sadece camiamızın değil, milletimizin gönlünde taht kurmuş mümtaz bir şahsiyetti. Ben inanıyorum ki örnek kişiliği nesilden nesile anlatılmaya devam edecektir. Rabbim bütün müminleri cennetinde buluştursun. Milletimizin başı sağ olsun.”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fuhuşun şifresi ortaya çıktıFuhuşun şifresi ortaya çıktıSivas’ta fuhuş yaptıkları iddia edilen 4’ü yabancı uyruklu 5 kadın ile fuhşa aracılık ettiği öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.
'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki!'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki!AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, sosyal medyada başlayan 'T A M A M' mesajlarına tepki gösterdi ve 'Sandığın ne anlama geldiğini anlamayan klavye kahramanları, 24 Haziran gecesi görüşürüz' dedi.
Beştepe'de kritik ekonomi zirvesi!Beştepe'de kritik ekonomi zirvesi!Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nu topluyor. Toplantının Külliye'de saat 14:00'de başlaması bekleniyor.
Gözler bu davada! İstenen ceza belli olduGözler bu davada! İstenen ceza belli olduSözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de yargılandığı 224 sanıklı Genelkurmay çatı davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklıyor.
Recai Kutan, Kadim Dostu Cevat Ayhan’ı anlattıRecai Kutan, Kadim Dostu Cevat Ayhan’ı anlattıESAM Genel Başkanı Recai Kutan, kadim dostu ve eski Bayındırlık Bakanı Cevat Ayhan’ı Millî Gazete’ye anlattı.
"Borcunu ödemek için" yapmış!"Borcunu ödemek için" yapmış!Adana'da kiraladığı otomobille 3 televizyon ve güvenlik kamerası kayıt cihazını çalan zanlı yakalandı
  • Başkent'te "sahte vali" alarmı09 Mayıs 2018 Çarşamba 10:00
  • Cinayetin altından "kura" çıktı09 Mayıs 2018 Çarşamba 09:47
  • Yakalanan terörist itiraf etti! Fransız ve Suudi uzmanlar...09 Mayıs 2018 Çarşamba 09:30
  • Mağduriyet planı suya düştü! Güvenlik kayıtlarındaki bomba detaylar..09 Mayıs 2018 Çarşamba 08:40
  • Bakandan bedelli askerlik açıklaması! Şifreyi çözün09 Mayıs 2018 Çarşamba 07:50
  • Türkiye'den Trump'ın kararı sonrası ilk mesaj08 Mayıs 2018 Salı 23:09
  • 12 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı08 Mayıs 2018 Salı 20:30
  • AK Partili belediye başkanı vefat etti08 Mayıs 2018 Salı 19:59
  • İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs harekete geçti08 Mayıs 2018 Salı 19:57
  • Akşener'e dikkat çeken ziyaret08 Mayıs 2018 Salı 17:16
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri