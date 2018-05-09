Recai Kutan, Kadim Dostu Cevat Ayhan’ı anlattı

ESAM Genel Başkanı Recai Kutan, kadim dostu ve eski Bayındırlık Bakanı Cevat Ayhan’ı Millî Gazete’ye anlattı.

ESAM Genel Başkanı Recai Kutan, kadim dostu ve eski Bayındırlık Bakanı Cevat Ayhan’ı Millî Gazete’ye anlattı. Merhum Cevat Ayhan ile yarım yüzyılı aşan bir mesai arkadaşlığına ve gönül dostluğuna sahip olduklarını vurgulayan Kutan, “Çok sağlam bir mü’mindi. Mütevazı bir kişiliğe sahipti. Karıncayı incitmekten imtina eden nazik bir üslubu vardı” dedi.

Merhum Cevat Ayhan ile 1963 yılında başlayan ve yarım yüzyılı aşan bir mesai arkadaşlığına ve gönül dostluğuna sahip olduklarını vurgulayan Recai Kutan; “Aramızda çok uzun yıllara dayanan bir kardeşlik hukuku vardı. Elbette bunu kelimelere dökmek çok kolay değil. Ama birkaç kelimede özetlemem gerekirse, çok sağlam bir mü’mindi. Mütevazı bir kişiliğe sahipti. Karıncayı incitmekten imtina eden nazik bir üslubu vardı. Mesela hiç unutmam, İzmir Aliağa’da beraber çalıştıkları ve amiri durumunda olan bir mühendis vardı. İlk zamanlar Cevat Ayhan’ın birlikte namaza gitme davetini nazikçe reddederdi. Yani namaz kılmayı bilmiyordu. Ama birkaç yıl sonra o mühendis sabah namazlarını camide, cemaatle kılan, bütün tefsir, siyer, hadis kitaplarını bitirmiş birine dönüştü” dedi.

ÇALIŞKAN BİR İNSAN, FEDAKÂR BİR VATANSEVERDİ

Cevat Ayhan’ın bir diğer önemli özelliğinin çalışkanlığı ve fedakârlığı olduğunu kaydeden Recai Kutan, “1970 yılında TÜMAŞ’ı kurduğumuzda, birlikte çalışmak üzere ilk çağırdığım mühendis rahmetli Cevat Ayhan kardeşim olmuştu. TÜMAŞ’ta Yarımca Petro Kimya’daki çalışmalar başta olmak üzere gerçekten Türkiye’de ilk sayılacak müthiş projelere imza attı. Bir dönemde Zirai Donatım Kurumu’nda genel müdürlük yaptı. Geçtiğimiz günlerde vefat eden bir başka kardeşimiz Hasan Celal Güzel de yardımcısıydı. Birlikte Zirai Donatım Kurumu’nu Türkiye’nin en önemli, en etkili kuruluşlarından birisi haline getirdiler. Kendisi sıradan bir mühendis değildi. Okumaya, sanata çok ilgiliydi. İlk tanıdığım yıllardan itibaren bütün İslami yayınları takip eder, sanat dergilerini titizlikle okurdu. 3 dönem Sakarya milletvekilliği yaptı. Bize muhalif olan partilerin milletvekilleri bile Cevat Ayhan denildiğinde hakkını teslim ederdi. TBMM’nin en çalışkan ve en üretken parlamenterlerinden biriydi. Refahyol döneminde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yaptı. O hükümet bildiğiniz gibi 11 ay sürdü. Ama o kısa dönemde Bolu Dağı Geçişi başta olmak üzere karayollarında birçok ilke imza atmayı başardı. Çünkü çok azimli ve gayretli bir kardeşimizdi” dedi.

FAZİLET VE SAADET’İ ONUN OFİSİNDE KURDUK

Cevat Ayhan ile ilgili hatıralarında önemli detaylara yer veren Recai Kutan, Refah’ın kapatılmasından sonra kurulan Fazilet ve Saadet Partisi’nin Cevat Ayhan’ın mühendislik ofisinde kurulduğunu açıkladı. Kutan şöyle dedi: “28 Şubat süreci sonrasında antidemokratik bir şekilde Refah Partisi kapatılmıştı. Ama Milli Görüş teşkilatları Anadolu’da kök salmıştı. Bir an evvel yeniden harekete geçmek gerekiyordu. Cevat Ayhan kardeşimizin Ankara’da mekân olarak mütevazı ama muhteva olarak çok başarılı bir mühendislik ofisi vardı. İşte Refah’ın kapatılmasından sonra Fazilet Partisi’ni, Fazilet’in kapatılmasından sonra da Saadet Partisi’ni o ofiste kurduk. İki tane telefon vardı. İki arkadaş o iki telefonun başına oturdu. Tek tek Anadolu illeri aranarak 10 gün gibi kısa bir sürede yeni partilerimizin faaliyeti için ilk adımlar atılmış oldu” dedi.

NESİLDEN NESİLE ANLATILACAK

Recai Kutan sözlerini şöyle tamamladı: “Kadim dostum Cevat Ayhan’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Dürüstlüğü ile çalışkanlığı ile nezaketi ile sadece camiamızın değil, milletimizin gönlünde taht kurmuş mümtaz bir şahsiyetti. Ben inanıyorum ki örnek kişiliği nesilden nesile anlatılmaya devam edecektir. Rabbim bütün müminleri cennetinde buluştursun. Milletimizin başı sağ olsun.”