Cem Uzan'dan bomba açıklamalar! Erdoğan...

Fransa'da 'sığınmacı' olan eski Genç Parti lideri Cem Uzan, şimdiki aklı olsa 2002 yılında Genç Parti'yi kurmak yerine başka partilerden aday olacağını söyledi.

HAKKINDAKİ davalar nedeniyle Türkiye'den kaçarak Fransa'ya iltica eden ve geçtiğimiz günlerde Genç Parti'ye geri dönen Cem Uzan'dan flaş açıklamalar geldi. "Tayyip Erdoğan Türkiye'ye büyük eserler katmıştır. Bunları hiçbirimiz inkar edemeyiz, etmemeliyiz" diyen Cem Uzan, 2002 seçimleri sürecinde yaşanan pazarlıkları da ifşa etti.

ÇİLLER'İ CUMHURBAŞKANI YAPMAK İSTEDİM... Fransa'dan sığınma hakkı alan ve Paris'te yaşayan Cem Uzan, siyasete önce 1999'da Doğru Yol Partisi'nden (DYP) girip dışişleri bakanı olmak ve Tansu Çiller'i cumhurbaşkanı yapmak istediğini, bu talebinin reddedildiğini söyledi. Tansu Çiller'i reddetmeye ikna eden kişinin de o gün Çiller'in yanında olan şimdinin MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan olduğunu anlatan Cem Uzan, 2002 yılında da kendi partisini kurduğunu söyledi.

BUGÜN OLSA BAŞKA PARTİDEN ADAY OLURDUM... Genç Parti lideri olarak seçimlere girdiği 2002'ye dönme imkanı olsa başka partilerden aday olacağını anlatan Cem Uzan, o dönemde kendisine AK Parti, MHP ve DYP'den 'seçime birlikte girme' teklifi geldiğini iddia etti. Uzan, seçime MHP veya DYP ile girmesi durumunda AK Parti'nin ana muhalefet partisi olarak kalacağını öne sürdü.

BİRİLERİNİN DOSTLUĞUNU KAZANAYIM Kİ... Uzan, Türkiye'yi bir değişimin beklediğini, bu değişimde rol sahibi olmak istediğini söyledi ve ekledi: "Birilerinin dostluğunu kazanayım ki eskiden olduğu gibi birlikte hareket edelim."

ERDOĞAN TÜRKİYE'YE BÜYÜK ESERLER KATMIŞTIR.. NOKTA... Bir dönem meydanlardan ve sahibi olduğu medya organlarından en ağır hakaretleri ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili de konuşan Cem Uzan, "2002 Kasım'ından itibaren sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 16 senedir Türkiye'yi yönetmektedir. Türkiye'ye büyük eserler katmıştır. Bunları hiçbirimiz inkar edemeyiz, etmemeliyiz. Türkiye tarihine damgasını vurmuş olan bir siyasi şahsiyettir. Nokta..."

ANILARINI KAMERAYA ANLATACAK... Anılarını yazması için çok telkin geldiğini anlatan Cem Uzan, yazmayacağını ancak bunu kameraya anlatacağını söyledi. Uzan, "Bana herkes bir şey söyledi: Anılarını, hatıralarını, niye yazmıyorsun. Bunu kağıda dökmemeye karar verdim, bunu aynen böyle bir kameradan videoya çekip videoda yayınlayacağım. Çekim yeri mekanı hepsi hazır. Önümüzdeki bir ay içinde de üç ay içinde de olabilir, ama altı ay dokuz ay değil" dedi.

AYDIN DOĞAN'I CEM UZAN'IN AHI MI TUTTU?.. Aydın Doğan'ın medyadan çekilmesiyle ilgili de konuşan Cem Uzan, "Benim ahım tutar. Aydın Doğan her şeyini satmak zorunda bırakıldı. Eğer bunu sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptırttıysa ben sayın cumhurbaşkanını iki yanağından öperim. Şimdi bugün gazetelere bakınız, Doğuş Grubu 6 milyar dolarlık yeniden borçlandırma, yeniden yapılandırma bilmem neleri konuşuluyor. Star TV benim göz nurumdur. Ben onu Türkiye'de kimse özel televizyonun ö'sünü düşünemezken kablolarını çekerek kurdum. Böyle alın terimdir o benim. Sana da yar olmaz o Ferit Şahenk efendi" ifadelerini kullandı...

BABAMI 15 YILDIR GÖRMEDİM... BBC Türkçe'nin Aile üyelerinizle, kardeşinizle, babanızla görüşebiliyor musunuz?" sorusuna Cem Uzan şu cevabı verdi: Babamı 2003 senesinden beri görmedim. Şimdi çok duygusal bir yere bastın..."

TÜRKİYE'YE NE ZAMAN DÖNECEK?.. Cem Uzan, "Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Bir gün evet" cevabı verirken ne zaman olduğunu ise şöyle anlattı:"Onu bilmiyorum şu anda. Bakın, Türkiye'ye dönmek istemek başka şeyler, dönebilmek başka şey. Türkiye benim aşkım."