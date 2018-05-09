09 Mayıs 2018 Çarşamba24 Şaban 1439
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Suudi Arabistan'da dört patlama!

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Suudi Arabistan'da dört patlama!
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da dört şiddetli patlama sesi duyulduğu belirtildi.
Suudi Arabistan'da dört patlama! Suudi Arabistan'da dört patlama! Suudi Arabistan'da dört patlama!


Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta 4 patlama sesi duyuldu. Suudi yetkililer söz konusu patlama sesiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. 

El Arabiya televizyonu ise, başkent Riyad'a atılan bir füzenin hava da imha edildiğini duyurdu. Suudi Arabistan merkezli televizyon, füzenin Yemen'den Husiler tarafından atıldığını öne sürdü. Atılan füzenin hava sistemleri tarafından engellendiği belirtildi.
 

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