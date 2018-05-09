Fransa'dan sert çıkış! Tekrarlanırsa yine vururuz

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Suriye'de Beşar Esed'in kimyasal silah kullanması durumunda Esed'i bağlı birlikleri yeniden hedef alacaklarını açıkladı. Fransa Savunma Bakanı Parley, RTL radyosuna yaptığı açıklamada Esed'e bağlı güçlerin Duma'daki kimyasal saldırıdan sorumlu olduğunu belirterek, rejimin kimyasal silah kullanması halinde ülkesinin Suriye'de yeni saldırılar düzenleyebileceğini söyledi.
Parley "Suriye'ye yönelik saldırının amacı Beşar Esed'in bu tarz bir saldırıyı yinelemesini önlemekti. Eğer bu olursa yeni saldırı olasılığını değerlendiririz" diye konuştu.
İRAN AÇIKLAMASI
ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015 yılında İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya yönelik kararını açıklamasından önce konuşan Parly, İran'ın nükleer anlaşmanın yükümlülüklerine saygı duyduğunu ifade etti.