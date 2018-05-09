09 Mayıs 2018 Çarşamba24 Şaban 1439
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Netanyahu'dan İran'a karşı yeni iddia!

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Netanyahu'dan İran'a karşı yeni iddia!
Ruhani'nin açıklamasından sonra İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İran hakkında yeni bir iddiada bulundu.
Netanyahu'dan İran'a karşı yeni iddia! Netanyahu'dan İran'a karşı yeni iddia! Netanyahu'dan İran'a karşı yeni iddia!

 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan, İsrail arasındaki üçlü zirveye katılmak için Lefkoşa'ya giden Netanyahu, İran'a karşı kanıtlanamamış iddialar ortaya attı.

Tahran'ın İsrail'e karşı dur duraksız saldırganlık uyguladığını öne süren Netanyahu, "İran, Suriye'ye çok tehlikeli silahlar konuşlandırıyor" dedi.

Geçtiğimiz günlerde de Netanyahu, ülkesinin gerilimi tırmandırmaktan yana olmadığını ancak her türlü senaryoya hazır olduklarını belirterek, "Kendilerine karşı ölümcül saldırganlığa karşı zamanında davranmaya hazır olmayan devletler daha sonra daha ağır bedeller ödemişlerdir. Biz gerilim istemiyoruz. Ancak her türlü muhtemel senaryoya hazırız." açıklamasında bulunmuştu.

NETANYAHU'NUN İRAN İDDİALARI 

İsrail Başbakanı Netanyahu geçen hafta pazartesi yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının, İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (UAEA) yapılan yazılı açıklamada ise "İran'da 2009 yılından sonra nükleer patlayıcı bir aygıtın geliştirilmesine yönelik faaliyetlerine dair güvenilir bir gösterge bulunmadığı" bildirilmişti.

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