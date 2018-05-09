09 Mayıs 2018 Çarşamba24 Şaban 1439
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Fransa'da öğrenci işgalindeki okula operasyon

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Fransa'da öğrenci işgalindeki okula operasyon
Fransa'da eğitim reformunu protesto eden öğrencilerin 6 Mart'tan beri işgal ettiği Toulouse Jean-Jaures Üniversitesi, polisin şafak vakti düzenlediği bir operasyonla tahliye edildi.
Fransa'da öğrenci işgalindeki okula operasyon Fransa'da öğrenci işgalindeki okula operasyon Fransa'da öğrenci işgalindeki okula operasyon

 

Yerel La Depeche gazetesi, polisin tahliye operasyonunu, gece 04 sularında içeride 70 civarında öğrencinin bulunduğu sırada gerçekleştirdiğini yazdı.

Haberde, 200 civarında güvenlik görevlisinin saat 04.00 civarında 6 Mart'tan beri öğrenciler tarafından işgal edilen Toulouse Jean-Jaures Üniversitesi Mireil Kampüsü'nde tahliye operasyonu başlattığı ve yaklaşık bir saat süren operasyonda 70 civarında öğrencinin binanın dışına çıkarıldığı kaydedildi.

Bölge valiliği tarafından yapılan açıklamada, tahliyenin sorunsuz gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirtilirken, La Depeche gazetesi, tahliye sırasında 3 kişinin yaralandığını, daha sonra dışarıda devam eden olaylar sırasında bir kişinin gözaltına alındığını yazdı.

Tahliye edilen öğrencilere destek vermek için bölgede toplanan kişilerin bir metro istasyonunu işgal etme girişiminde bulunduğu belirtilen haberde, tahliye sırasında ve sonrasında polisin sert müdahalesinin gözlemlendiği, öğrencilerin coplanarak yerlerde sürüklendiği bilgisi verildi.

Fransa'da eğitim reformu ve üniversiteye giriş şartlarına getirilen düzenlemeleri içeren tasarı şubat ayında meclisten geçmiş, buna tepki gösteren öğrenciler 50'den fazla üniversite veya fakültede işgal eylemleri başlatmıştı.

Polis, daha önce işgal eylemlerinin devam ettiği başta Paris, Nancy, Metz, Grenoble, Montpellier, Lyon ve Strasbourg üniversiteleri olmak üzere çok sayıda fakülte ve kampüse baskınlar düzenleyerek eylemleri sonlandırmıştı.

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Fransa'da öğrenci işgalindeki okula operasyonFransa'da öğrenci işgalindeki okula operasyonFransa'da eğitim reformunu protesto eden öğrencilerin 6 Mart'tan beri işgal ettiği Toulouse Jean-Jaures Üniversitesi, polisin şafak vakti düzenlediği bir operasyonla tahliye edildi.
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