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Akhisarspor kupada ilk peşinde!

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Akhisarspor kupada ilk peşinde!
Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Diyarbakır'da Fenerbahçe ile karşılaşacak Teleset Mobilya Akhisarspor, rakibini geçerse kupayı ilk kez müzesine götürmüş olacak.
Akhisarspor kupada ilk peşinde! Akhisarspor kupada ilk peşinde! Akhisarspor kupada ilk peşinde!

 

Kupanın yarı final ayağında Galatasaray'ı eleyerek adını finale yazdıran Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın Diyarbakır'da oynanacak müsabakada Fenerbahçe'yi yenip kupayı ilk defa kazanmak için mücadele edecek.

Kupa tarihinde finale çıkan 22. ekip olan yeşil-siyahlılar, müsabaka sonunda mutlu sona ulaşan 15. takım olmak istiyor.

Kupada Manisa'dan ilk kez bir takım finale yükselirken, Ege Bölgesi'nden ise en son İzmir temsilcisi Altay 1985-1986'da finalde Bursaspor'a kaybetmişti.

Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve bitime 2 hafta kala topladığı 36 puanla düşme hattındaki Osmanlıspor'un 3 puan önünde yer alan Teleset Mobilya Akhisarspor, kupada bu sezon çıktığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Kupaya katıldığı 4. turda Anagold 24 Erzincanspor, 5. turda Ankara Demirspor'u eleyen yeşil-siyahlı ekip, son 16 turunda Boluspor, çeyrek finalde ise Kayserispor'u saf dışı bıraktı.

- Kupanın en golcüleri yok

Yarı finalde de Galatasaray'ı eleyen Teleset Mobilya Akhisarspor, kupada şimdiye kadar 18 gol atıp kalesinde 7 gol gördü. Ege temsilcisinde dörder golle kupanın en golcü isimleri konumunda bulunan ve Elazığspor'a kiralanan Ioan Hora ile cezalı Yevgen Seleznov yarın forma giyemeyecek.

Teleset Mobilya Akhisarspor'da cezalı Milan Lukac da yarın takımını yalnız bırakacak.

- Okan Buruk ilk peşinde

Futbolculuk döneminde Galatasaray ve Beşiktaş formalarıyla 6 kez kupa sevinci yaşayan Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, bu kez teknik direktör olarak kupayı kazanmak istiyor. Yeşil-siyahlı ekibin kadrosunda bulunan Bilal Kısa ile Olcan Adın daha önce Galatasaray'da kupayı kazanmıştı.

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