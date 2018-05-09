09 Mayıs 2018 Çarşamba24 Şaban 1439
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Mezarlıkta ağlayan kız bulundu! Bakın kim çıktı?

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Günlerdir konuşulan gizemli olayda sır perdesi çözüldü, Mezarlıktaki kız kim? Neden geceleri ağlıyor?
Mezarlıkta ağlayan kız bulundu! Bakın kim çıktı?
Mezarlıkta ağlayan kız bulundu! Bakın kim çıktı? Mezarlıkta ağlayan kız bulundu! Bakın kim çıktı? Mezarlıkta ağlayan kız bulundu! Bakın kim çıktı?

Çorum ve Türkiye gündeminde yer bulan Çorum Ulu Mezar’daki ağlayan genç kızla ilgili rivayetler devam ederken, olayın rutin bir asayiş olayı olmadığı, olayın basına taşınmasıyla farklı bir mecraya yönlendiği ve magazinleştiği anlaşılıyor.

Edindiğimiz bilgiye göre, yıllar önce bir yakınını kaybeden genç bir kızın mezara gelerek ağladığı iddiası doğru.

Ortada gerçek bir insan var ve yaşananlar gerçek dışı değil. Ancak genç kız psikolojik tedavi görmüş ve muhtemelen tedavinin devam ettiği bilgisi var. Genç kızın kimliği biliniyor ancak güvenlik gerekçesiyle deşifre olmaması için herhangi bir resmi açıklama yapılması uygun bulunmuyor.

Başlangıçta mezarlığa gelen genç kız gerek güvenlik tedbirleri gerekse insanların mezarlığa akın etmesinden sonra bu ziyaretlerini tamamen sonlandırmış durumda.

Meselenin özü, bir yakınını kaybeden genç bir kızın psikolojik durumu ve mezarlıkta ağlamasından ibaret olan tamamen insanî bir durum. Gaipten gelen, somut olmayan, metafizik bir hadise kesinlikle söz konusu değil.

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