Düğmeye basıldı! İki bakanlıkta dev operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 10'u Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 8'i Gençlik ve Spor Bakanlığı eski çalışanı toplam 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, ByLock kullandığı tespit edilen ve tamamına yakını KHK ile meslekten ihraç edilmiş 10'u Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 8'i Gençlik ve Spor Bakanlığı eski çalışanı 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Kararın ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı eski çalışanı 10 kişi için Ankara merkezli 6 ilde, Gençlik ve Spor Bakanlığı eski çalışanı 6 kişi için de Ankara merkezli 4 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla zanlılardan 7'sini gözaltına aldı.