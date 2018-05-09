İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Kalın'ın açıklamalarından önemli satır başları;

"Bugün itibarı ile muhalefetin adayları ortaya çıktı. 24 Haziran'a kadar karşılıklı saygı içinde coşkulu bir seçim kampanyası yapılmasını arzu ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın il ziyaretleri, mitingler olacak. Kendisi 3 aydır sahada. 50 ile gitti. 30 kadar büyük ilde miting ve toplantı yapılması planlanıyor."

"Birazdan burada Ekonomi Koordinasyon Toplantısı yapılacak. Konular etraflıca eline alınacak. 2013'te çok güçlü bir ekonomi göstergesi sergiledik. Geçen yıldan bu yana ulaşılan istihdam sayısı 1 milyon 357 bine ulaştı. Ciddi bir başarı olarak bu da not edilmelidir."

"Turizmde çok pozitif bir ivme var. Bu yıl itibarı ile Cumhurbaşkanımızın tahmini ve koyduğu hedef olarak 40 milyon turist bekleniyor. Birçok esnafın bundan yararlanması anlamına da geliyor. Dün İran ile yapılan nükleer anlaşmadan Trump'ın çekilmesi de piyasaları etkiledi. Kısa ve net bir mesaj vermk gerekirse, mali disipline dayalı politikalar devam edecek. Büyük yatırımlar zaten seçim sürecinden bağımsız tam kapasite ile devam etmektedir. Cari açık, istihdam gibi konular bugünkü toplantıda ele alınacak."

Ayrıntılar geliyor..