09 Mayıs 2018 Çarşamba24 Şaban 1439
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İşte Gezici'nin son anketi! Kim ne kadar oy alıyor?..

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24 Haziran seçimlerine giderken Gezici Araştırma yaptığı son anketi açıkladı. Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rakiplerinden açık ara önde... Partilerin oy oranı ile ilgili sonuçlar da çok dikkat çekici...
İşte Gezici'nin son anketi! Kim ne kadar oy alıyor?..
İşte Gezici'nin son anketi! Kim ne kadar oy alıyor?.. İşte Gezici'nin son anketi! Kim ne kadar oy alıyor?.. İşte Gezici'nin son anketi! Kim ne kadar oy alıyor?..

TÜRKİYE 24 Haziran'da erken seçime giderken anket şirketleri de yaptıkları son araştırmaları kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Gezici Araştırma'nın patronu Murat Gezici, yaptıkları son anketin sonuçlarını DW Türkçe'nin canlı yayınında Nevşin Mengü'ye anlattı. Gezici'nin araştırmasına göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 46 ile açık ara önde. Erdoğan'ı yüzde 25-27 ile Meral Akşener ve yüzde 18-19 ile Muharrem İnce izliyor. Yine Gezici'nin anket sonuçlarına göre milletvekili seçiminde AK Parti'nin oy oranı yüzde 41. İYİ Parti yüzde 19.4 iken CHP yüzde 18.5... HDP de kıl payı baraj üstü görünüyor.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI ANKETİ... Murat Gezici'nin açıkladığı cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçlarına göre:
- Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 46
- Meral Akşener: Yüzde 25-27
- Muharrem İnce: Yüzde 18-19
- Selahattin Demirtaş: Yüzde 10.5-11.5
- Temel Karamollaoğlu: Yüzde 2...

KÜRTLER İKİNCİ TURDA KİME OY VERECEK?.. Gezici'nin anketine göre Kürtler "İkinci turda Erdoğan'ın karşısında kim kalırsa ona oy vereceğiz" diyor. Gezici, "Kürtler'in yüzde 35'i ikinci turda Muharrem İnce'ye oy veririm diyor. Meral Akşener ikinci tura kalırsa HDP seçmeninin yüzde 65'i kesinlikle oy veririm diyor" iddiasında bulundu. Gezici'ye göre Meral Akşener, MHP'liyim diyenlerin yüzde 70'inin oyunu alırken, AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 10'nu, CHP seçmeninin de yüzde 30'u Meral Akşener'e oy vereceğini söylüyor.

PARTİLERİN OY ORANLARI...  Gezici Araştırma'nın anketine göre, AK Parti açık ara önde. İşte Murat Gezici'nin açıkladığı rakamlar:
- AK Parti: Yüzde 41
- İYİ Parti: Yüzde 19.4
- CHP: Yüzde 18.5
- MHP: Yüzde 8
- HDP yüzde 10.5

 HDP BARAJI GEÇEBİLİR Mİ?.. Hakan Gezici'ye göre ,HDP'nin baraj sorunu yok... HDP'nin oy oranı yüzde 11 civarında... Tabii ki artı-eksi 2.5 hata oranımız var. Bu haliyle HDP baraj sınırında diyebilirim...HDP eğer yüzde 13-14 civarında oy alırsa AK Parti'nin sandalye sayısı 15-17 eksiliyor.

MECLİS'TE DURUM NE OLACAK?.. Anket sonuçlarına göre muhalefet Meclis'te çoğunluğu elde ediyor. Muhalefet partilerinin sandalye sayısının AK parti-MHP ittifakından yaklaşık 50 kadar fazla olacak.

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