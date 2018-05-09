09 Mayıs 2018 Çarşamba24 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:03Güneş 05:46Öğle 13:07İkindi 16:59Akşam 20:15Yatsı 21:51
    • 23°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 14°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 25°C Balıkesir
  • BIST: 100.505 1.15
  • Altın: 180,483 -1.46
  • Dolar: 4,2756 -0.85
  • Euro: 5,0816 -0.80

Gülen'den "Hz. İsa'nın yolundan gidin" talimatı!

»
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardında FETÖ İle mücadele aralıksız devam ediyor.
Gülen'den "Hz. İsa'nın yolundan gidin" talimatı!
Gülen'den Gülen'den Gülen'den

Pekçok kentte halen FETÖ'cü yapılanmalara yönelik kritik operasyonlar düzenlenirken, örgüte bağlı çok sayıda sivil ve asker gözaltına alınıyor.

MİT ve güvenlik güçlerinin eş güdümlü çalışmaları ile yurt dışına kaçan FETÖ üyeleri de birer birer dünyanın farklı ülkelerinde yakalanarak Türkiye'ye getiriliyor.

Tüm bu operasyonların sonucunda örgüt büyük bir sıkışmışlık içine girerken, örgütün ABD'de firari olarak yaşayan lideri Fetullah Gülen'den dikkat çeken mesajlar geldi.

İnternetten yayınlanan "Bamteli" isimli programında konuşan FETÖ lideri Gülen, yeni stratejisini örgüt üyelerine iletti.

FETÖ'DE "AKTİF SABIR" DÖNEMİ

FETÖ'cülere sabretmeleri gerektiğini aktaran Gülen'in "aktif sabır" vurgusu ise dikkat çekti. "Sabır"dan ne kastettiğini de açıklayan FETÖ lideri şöyle konuştu;

"Dişinizi sıkar, aktif sabır içinde bulunursanız, bu, sizin için daha hayırlıdır. 'Aktif' kaydını koyuyorum; arkadaşlar, terminolojiye vakıf olanlar biliyorlar bunu. Durağan bir sabır değil. “Hele durun, bekleyin, karışmayın bir şeye!” Hayır, öyle değil. Allah sizi hangi konuma itmiş ise, o konumda yapabileceğiniz şeyleri yapabileceğiniz bir sabırdır. Orada şartlar, neye müsait ise, imkânlar neyi elveriyorsa, onları yaparsınız. Buna da “aktif sabır” diyoruz. Bunda, bir sabretme sevabı var, bir de aynı zamanda aktivite/aksiyon sevabı var."

HZ. İSA'YI ÖRNEK GÖSTERDİ, "ONUN GİBİ OLUN" DEDİ

Öte yandan, İncil'de yer alan "Bir yanağınıza vurana öbür yanağınızı da çevirin" sözünü örgüt üyelerine talimat olarak veren Gülen şu ifadeleri kullandı;

"Hiç olmaz şeyler karşısında, olumsuzluklar karşısında, çok ciddî aktiviteler ortaya koymak suretiyle, tarihin seyrini değiştirme, hadiselerin rengini değiştirme ve hadiselere göre yepyeni bir dantela ortaya koyma… Devr-i Risâletpenâhi’de, İşin Pişdârı’nın (sallallâhu aleyhi ve sellem) ortaya koyduğu gibi, yepyeni bir dantela ortaya koyma, âlemi imrendirme… “Allah Allah! Böyle insanlar da varmış! Tokat yiyorlar, Hazreti Mesih gibi davranıyorlar: Dön öbür tarafına da bir tokat vursun, hınçlarını alsınlar; sonra nedâmeti, pişmanlığı onlar duysunlar!” dedirtme… İşte, günümüz böyle bir gün. Bir gün, biraz evvel bahsettiğim en şenî’, en denî işlere teşebbüs etseler bile, siz, sizin karakterinizin gereğini yapacak, mukabele-i bi’l-misil kâide-i zâlimânesinde bulunmayacaksınız!…

El-âlem senin üzerine geliyor; sen bir tebessüm ile onu yumuşatmaya bak. Biraz evvel arz ettim, Hazreti Mesih gibi davranarak, onu yumuşatmaya bak. Çünkü bir taraf fitneyi temsil ediyorsa, öbür taraf da temsil ederse fitneyi, fitne, muzaaf hale gelir, katlanır. Şayet bunda temâdî edilirse, mük’ab hale gelir. -Bu tabir, Ziya Gökalp’a ait; mük’ab, üç buudlu demek.- Üç buudlu fitne haline gelir, hafizanallah. Yani, insanlar birbirlerinden on kilometre değil, yüz kilometre uzaklaşmış olurlar. Ve bu, bir uzaklaşma fasit dairesi -kısır döngüsü- oluşturur. Bu insanların sonra bir araya gelmeleri de âdetâ imkânsız hale gelir. Buna meydan vermemek için birileri yerlerinde oldukları gibi durmalı; karakterlerine uygun bir tavır sergilemeliler."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Sonunda bu da oldu!Sonunda bu da oldu!Denizli'deki bir lisede görevli kadın öğretmen ile erkek öğrencisi arasındaki duygusal ilişki, eşinin açtığı boşanma davasıyla ortaya çıktı.
Gülen'den "Hz. İsa'nın yolundan gidin" talimatı!Gülen'den "Hz. İsa'nın yolundan gidin" talimatı!15 Temmuz hain darbe girişiminin ardında FETÖ İle mücadele aralıksız devam ediyor.
ABD'den yeni Menbiç hamlesi!ABD'den yeni Menbiç hamlesi!ABD'nin tartışmalı terör örgütü YPG'nin elinde tuttuğu Menbiç bölgesinde kurduğu yeni askeri üssün fotoğrafları ortaya çıktı.
'İktidar sandıktan gelir, Twitter'dan değil''İktidar sandıktan gelir, Twitter'dan değil'Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal medyadaki "tamam" ve "devam" tartışmalarına ilişkin, "İktidara gitmenin yolu sandıktan geçer. İktidar Twiter'dan değil, sandıktan çıkacaktır. " ifadelerini kullandı.
100 bin imzada son durum?100 bin imzada son durum?Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza ile aday olmak isteyen isimler için bugün son gün. Peki, 100 bin imzada son durum ne? Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek ve Vecdet Öz, şu ana kadar kaç imza topladı?
İşte Gezici'nin son anketi! Kim ne kadar oy alıyor?..İşte Gezici'nin son anketi! Kim ne kadar oy alıyor?..24 Haziran seçimlerine giderken Gezici Araştırma yaptığı son anketi açıkladı. Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rakiplerinden açık ara önde... Partilerin oy oranı ile ilgili sonuçlar da çok dikkat çekici...
  • İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar09 Mayıs 2018 Çarşamba 13:28
  • Korkunç! 49 milyon kimlik bilgisi ellerinde...09 Mayıs 2018 Çarşamba 13:20
  • Cem Uzan'dan bomba açıklamalar! Erdoğan...09 Mayıs 2018 Çarşamba 13:00
  • Düğmeye basıldı! İki bakanlıkta dev operasyon09 Mayıs 2018 Çarşamba 12:40
  • Tecavüz yalanıyla cinayete neden olan kıza tahliye09 Mayıs 2018 Çarşamba 12:20
  • FETÖ'nün "eş imamı" tutuklandı09 Mayıs 2018 Çarşamba 12:17
  • Mezarlıkta ağlayan kız bulundu! Bakın kim çıktı?09 Mayıs 2018 Çarşamba 12:13
  • Fuhuşun şifresi ortaya çıktı09 Mayıs 2018 Çarşamba 11:50
  • 'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki!09 Mayıs 2018 Çarşamba 11:40
  • Beştepe'de kritik ekonomi zirvesi!09 Mayıs 2018 Çarşamba 11:21
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri