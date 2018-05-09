Gülen'den "Hz. İsa'nın yolundan gidin" talimatı!

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardında FETÖ İle mücadele aralıksız devam ediyor.

Pekçok kentte halen FETÖ'cü yapılanmalara yönelik kritik operasyonlar düzenlenirken, örgüte bağlı çok sayıda sivil ve asker gözaltına alınıyor.

MİT ve güvenlik güçlerinin eş güdümlü çalışmaları ile yurt dışına kaçan FETÖ üyeleri de birer birer dünyanın farklı ülkelerinde yakalanarak Türkiye'ye getiriliyor.

Tüm bu operasyonların sonucunda örgüt büyük bir sıkışmışlık içine girerken, örgütün ABD'de firari olarak yaşayan lideri Fetullah Gülen'den dikkat çeken mesajlar geldi.

İnternetten yayınlanan "Bamteli" isimli programında konuşan FETÖ lideri Gülen, yeni stratejisini örgüt üyelerine iletti.

FETÖ'DE "AKTİF SABIR" DÖNEMİ

FETÖ'cülere sabretmeleri gerektiğini aktaran Gülen'in "aktif sabır" vurgusu ise dikkat çekti. "Sabır"dan ne kastettiğini de açıklayan FETÖ lideri şöyle konuştu;

"Dişinizi sıkar, aktif sabır içinde bulunursanız, bu, sizin için daha hayırlıdır. 'Aktif' kaydını koyuyorum; arkadaşlar, terminolojiye vakıf olanlar biliyorlar bunu. Durağan bir sabır değil. “Hele durun, bekleyin, karışmayın bir şeye!” Hayır, öyle değil. Allah sizi hangi konuma itmiş ise, o konumda yapabileceğiniz şeyleri yapabileceğiniz bir sabırdır. Orada şartlar, neye müsait ise, imkânlar neyi elveriyorsa, onları yaparsınız. Buna da “aktif sabır” diyoruz. Bunda, bir sabretme sevabı var, bir de aynı zamanda aktivite/aksiyon sevabı var."

HZ. İSA'YI ÖRNEK GÖSTERDİ, "ONUN GİBİ OLUN" DEDİ

Öte yandan, İncil'de yer alan "Bir yanağınıza vurana öbür yanağınızı da çevirin" sözünü örgüt üyelerine talimat olarak veren Gülen şu ifadeleri kullandı;

"Hiç olmaz şeyler karşısında, olumsuzluklar karşısında, çok ciddî aktiviteler ortaya koymak suretiyle, tarihin seyrini değiştirme, hadiselerin rengini değiştirme ve hadiselere göre yepyeni bir dantela ortaya koyma… Devr-i Risâletpenâhi’de, İşin Pişdârı’nın (sallallâhu aleyhi ve sellem) ortaya koyduğu gibi, yepyeni bir dantela ortaya koyma, âlemi imrendirme… “Allah Allah! Böyle insanlar da varmış! Tokat yiyorlar, Hazreti Mesih gibi davranıyorlar: Dön öbür tarafına da bir tokat vursun, hınçlarını alsınlar; sonra nedâmeti, pişmanlığı onlar duysunlar!” dedirtme… İşte, günümüz böyle bir gün. Bir gün, biraz evvel bahsettiğim en şenî’, en denî işlere teşebbüs etseler bile, siz, sizin karakterinizin gereğini yapacak, mukabele-i bi’l-misil kâide-i zâlimânesinde bulunmayacaksınız!…

El-âlem senin üzerine geliyor; sen bir tebessüm ile onu yumuşatmaya bak. Biraz evvel arz ettim, Hazreti Mesih gibi davranarak, onu yumuşatmaya bak. Çünkü bir taraf fitneyi temsil ediyorsa, öbür taraf da temsil ederse fitneyi, fitne, muzaaf hale gelir, katlanır. Şayet bunda temâdî edilirse, mük’ab hale gelir. -Bu tabir, Ziya Gökalp’a ait; mük’ab, üç buudlu demek.- Üç buudlu fitne haline gelir, hafizanallah. Yani, insanlar birbirlerinden on kilometre değil, yüz kilometre uzaklaşmış olurlar. Ve bu, bir uzaklaşma fasit dairesi -kısır döngüsü- oluşturur. Bu insanların sonra bir araya gelmeleri de âdetâ imkânsız hale gelir. Buna meydan vermemek için birileri yerlerinde oldukları gibi durmalı; karakterlerine uygun bir tavır sergilemeliler."