09 Mayıs 2018 Çarşamba24 Şaban 1439
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'İktidar sandıktan gelir, Twitter'dan değil'

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'İktidar sandıktan gelir, Twitter'dan değil'
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal medyadaki "tamam" ve "devam" tartışmalarına ilişkin, "İktidara gitmenin yolu sandıktan geçer. İktidar Twiter'dan değil, sandıktan çıkacaktır. " ifadelerini kullandı.
'İktidar sandıktan gelir, Twitter'dan değil' 'İktidar sandıktan gelir, Twitter'dan değil' 'İktidar sandıktan gelir, Twitter'dan değil'

Sosyal medyadaki "tamam" ve "devam" tartışmalarına ilişkin konuşan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağşunları söyledi;

"17-25 oldu FETÖ emniyetin içindeki teröristleri darbeye kalkıştı başaramadı. Ardından seçimler oldu, Kasım seçimlerinde halkımız onlara cumhurbaşkanımızı yedirmedi. En sonunda bildiğiniz gibi darbe teşebbüsü ile cumhurbaşkanımızı ve ailesini yok etmek istediler. FETÖ'nün teröristleri ölüm yağdırmaya kalktı, yine iktidardan cumhurbaşkanımızı indirtmedi. Cumhurbaşkanımızı yedirmedi. Onlar ölüm yağdırırken, yedirmedikleri lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kimseye yedirmezler. 24 Haziran'da emaneti yine cumhurbaşkanımız alacaktır.

İKTİDAR TWITTER'DAN DEĞİL, SANDIKTAN ÇIKAR

İktidara gitmenin yolu sandıktan geçer. İktidar Twiter'dan değil, sandıktan çıkacaktır. Milletimiz onu nasıl 15 Temmuz'da canı pahasına müdafaa etti ise 24 Haziran'da da onu muhafaza edecektir. Bizim ülkemizin seçimlerinde başka ülkenin değil bizim vatandaşlarımız oy kullanacak. Gerçek de, köy de görünüyor. 24 Haziran'a bir şey kalmadı. Kendinizi çok yormayın. İktidarın yolu milletin helal oylarından geçiyor. Milletin kime tamam, kime devam diyeceğini göreceğiz. Millet, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a hep durmak yok yola devam dedi. Bir dünya bir araya gelse de milletimiz Erdoğan'ı yedirmeyecektir. Onlar rüya görüyorlar. 24 Haziran rüyalarının kabusa dndüğü gün olacaktır."

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