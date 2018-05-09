Trump'ın kararına Putin'den ilk yorum!

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşam ülkesini İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çektiği açıklamalarına tepkiler gelmeye devam ediyor.
Son olarak Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin, ABD'nin kararından derin endişe duyuyor" denildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı da kararı, "derin hayal kırıklığı" olarak nitelendirmişti.
İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI
Kremlin ayrıca Putin'in dün gece Rusya Güvenlik Konseyi'yle bir araya geldiğini duyurdu. Toplantının konusunun ise İsrail'in Suriye'deki saldırıları olduğu belirtildi.