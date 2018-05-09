09 Mayıs 2018 Çarşamba24 Şaban 1439
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Vatikan'dan 'Medine' açıklaması!

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Vatikan'dan 'Medine' açıklaması!
Vatikan Basın Ofisi Müdürü Greg Burke, Vatikan'ın, Medine'de kilise inşa etmek için Suudi Arabistan ile anlaştığı iddialarını yalanladı.
Vatikan'dan 'Medine' açıklaması! Vatikan'dan 'Medine' açıklaması! Vatikan'dan 'Medine' açıklaması!

Burke, "Vatikan'ın, Suudi Arabistan'ın Medine kentinde kilise inşa edeceği" haberleriyle ilgili, "Vatikan, Suudi Arabistan'la ülkede kilise inşasına ilişkin anlaşma yapıldığı iddialarını yalanlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Basında çıkan haberlerde, Vatikan ile Suudi Arabistan'ın kilise inşası konusunda anlaştığı ve kilisenin Medine'de Vatikan tarafından yaptırılacağı öne sürülmüştü.

Anlaşmanın, Vatikan'da dinler arası diyalog dairesinden Fransız Kardinal Jean-Louis Tauran'nın geçen Nisan ayında Suudi Arabistan Krallığı'na yaptığı ziyareti sırasında imzalandığı kaydedilmiş, Tauran, Suudi Arabistan ile daha çok diyaloğa yönelik bir deklarasyon imzalandığını doğrulamasına rağmen Suudi Arabistan'da kilise inşası konusunda bir açıklamada bulunmamıştı. Tauran'ın Suudi Arabistan ziyaretinde yüksek seviyeli yöneticiler ve Suudi Kral Selman bin Abdülaziz ile de görüştüğü kaydedilmişti.

Tauran, Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretinin ardından Vatikan Radyosunda yaptığı konuşmada, "Ziyaretim sırasında, okullarda Müslüman ve gayri Müslümların iyi görüştüklerini, onların ikinci sınıf vatandaş kabul edilmediklerine vurgu yaptım" ifadelerine yer verilmişti. 

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