Almanya'nın eyalet başbakanından hadsiz paylaşımlar

Türk siyasetçilerin yasaklandığı Almanya'da, Thüringen eyaletinin Başbakanı Ramelow, seçimlerle ilgili kirli algı çalışmalarına katılıyor.

Almanya'nın Thüringen eyaletinin Başbakanı Bodo Ramelow, Türkiye düşmanı tutumuyla daha önce gündeme gelmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG İÇİN TWEET ATIYORDU

Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'ya açık desteğini bildiren tweet'leri tepki çekmişti. Başbakan Ramelow, kendi ülkesindeki sorunlarla ilgilenmek yerine şimdi de Türkiye'deki seçimler için yapılan sosyal medya kampanyalarına katılmaya başladı.

'TAMAM' TWEET'İ ATTI

Bilindiği üzere Erdoğan'a karşı sosyal medyada yürütülen 'TAMAM' propagandası sadece bu tip siyasetçiler tarafından değil dünyanın çeşitli ülkelerindeki FETÖ/PKK yanlısı isimler tarafından destekleniyor. Alman siyasetçi de yaptığı paylaşımlarla Türkiye hakkında algı çalışmaları yürütüyor.

ALMANYA'DA TÜRK SİYASETÇİLERE YASAK VAR

Oysa ki; Almanya'da Türk siyasetçilerin seçim çalışmalarına katılmaları yasaklanmıştı. Buna gerekçe olarak ise kendilerini ilgilendirmeyen bir durum olmasını göstermişlerdi. Ancak Alman siyasetçiler 'kendilerini ilgilendirmeyen' Türk seçimleriyle ilgili propaganda yapmasını biliyor.



