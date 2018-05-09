09 Mayıs 2018 Çarşamba24 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:03Güneş 05:46Öğle 13:07İkindi 16:59Akşam 20:15Yatsı 21:51
    • 22°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 101.424 2.07
  • Altın: 180,231 -1.59
  • Dolar: 4,2697 -0.99
  • Euro: 5,0703 -1.02

Ve tamamlandı! İşte son hali...

»
Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) vizyon projesi Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) binasında son aşama olan 6. ve son ünite rotor indirme işlemi gerçekleştirildi. Böylece Ilısu Barajı'nda haziranda su tutulacak.
Ve tamamlandı! İşte son hali...
Ve tamamlandı! İşte son hali... Ve tamamlandı! İşte son hali... Ve tamamlandı! İşte son hali...

 

Türkiye'nin, dolgu hacmi bakımından 2'nci, kurulu güç bakımından  4'üncü büyük barajı olan, Mardin ve Şırnak il sınırları arasında, Dicle Nehri  üzerindeki en büyük baraj olma özelliğine sahip Ilısu Barajı ve HES'in  tamamlanması için yürütülen çalışmalarda 450 ton ağırlığında ve 8 bin 150  milimetre çapındaki 6. ve son ünite rotor indirme işlemi her biri 250 ton  kapasiteli 2 ana vinç yardımıyla başarılı şekilde yapıldı.

Birleştirme işlemi 2 ayda tamamlanan 6. rotor, yaklaşık 1,5 saat süren  işlemin ardından 4,5 ayda hazırlanan stator çukuruna indirildi.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son  rotor indirme işleminin tamamlandığı barajda çalışmaların hızla devam ettiğini  söyledi.

HES'TE SON ROTORU İNDİRMENİN HEYECANINI YAŞADIK

"Şantiye görevlisi arkadaşlarla toplantılarımızı yaparak haziran  ayında suyu tutacak şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Haziran ayında Allah  nasip ederse suyu tutmaya başlayacağız. Birden yükseltmeden kademeli olarak  kapakları indirip suyu tutmaya başlayacağız." diyen Acu, Ilısu Barajı HES'te son rotoru indirmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Acu, "Bugün Ilısu Barajımızda 450 tonluk son ünitemize 6. rotoru  indirdik. Elektrik, elektronik aksam bakımından çok önemli bir aşama. Geldiğimiz  noktada barajımız hızla elektrik üretmeye hazır hale geliyor. Proje bir bütün. Bu  kapsamda barajımız, mekanik aksamlar bitiyor, şalt sahamız bitti. Enerji ve Tabii  Kaynaklar Bakanlığının elektrik üretim sistemine katkısı için yapılan ihaleler  var onlar devam ediyor. " ifadelerini kullandı.

2 AY İÇİNDE ENERJİ ÜRETİR HALE GELECEK

DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkan Yardımcısı Ahmet  Çetinkaya da çok hassas bir çalışma ile rotor indirme işleminin  gerçekleştirildiğini söyledi.

Çetinkaya, indirilen rotorun 450 ton ağırlığında olduğuna, stator ile  arasında 2 santimetre boşluk olduğundan çok hassas bir çalışma yapıldığına işaret  ederek, "2 ay içinde her şey tamamlanarak santralimiz işletmeye hazır hale  gelecek ve böylesine büyük bir eseri Türkiye Cumhuriyeti'ne kazandırmış  olacağız." diye konuştu.

10-054.jpg

1-033.jpeg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan - İnce görüşmesinin saati belli olduErdoğan - İnce görüşmesinin saati belli olduCHP adayı Muharrem İnce Edirne'de yaptığı mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün kendisini saat 21:00'de kendisini kabul edeceğini açıkladı.
Çocuğa istismardan tutuklandı, kaçmaya çalıştıÇocuğa istismardan tutuklandı, kaçmaya çalıştıBursa’da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verilen Baran Konak (24), polisler belgelerini incelerken, adliyeden elleri kelepçeli kaçmaya çalıştı.
'Jet Fadıl' mağduru ile hakim arasında ilginç diyalog'Jet Fadıl' mağduru ile hakim arasında ilginç diyalogBayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, 349 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Ve tamamlandı! İşte son hali...Ve tamamlandı! İşte son hali...Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) vizyon projesi Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) binasında son aşama olan 6. ve son ünite rotor indirme işlemi gerçekleştirildi. Böylece Ilısu Barajı'nda haziranda su tutulacak.
Akar'ın emir subayına müebbetAkar'ın emir subayına müebbetÇatı davasında, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın emir subayı eski yarbay Levent Türkkan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
Sonunda bu da oldu!Sonunda bu da oldu!Denizli'deki bir lisede görevli kadın öğretmen ile erkek öğrencisi arasındaki duygusal ilişki, eşinin açtığı boşanma davasıyla ortaya çıktı.
  • Gülen'den "Hz. İsa'nın yolundan gidin" talimatı!09 Mayıs 2018 Çarşamba 14:40
  • ABD'den yeni Menbiç hamlesi!09 Mayıs 2018 Çarşamba 14:38
  • 'İktidar sandıktan gelir, Twitter'dan değil'09 Mayıs 2018 Çarşamba 14:31
  • 100 bin imzada son durum?09 Mayıs 2018 Çarşamba 14:20
  • İşte Gezici'nin son anketi! Kim ne kadar oy alıyor?..09 Mayıs 2018 Çarşamba 14:00
  • İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar09 Mayıs 2018 Çarşamba 13:28
  • Korkunç! 49 milyon kimlik bilgisi ellerinde...09 Mayıs 2018 Çarşamba 13:20
  • Cem Uzan'dan bomba açıklamalar! Erdoğan...09 Mayıs 2018 Çarşamba 13:00
  • Düğmeye basıldı! İki bakanlıkta dev operasyon09 Mayıs 2018 Çarşamba 12:40
  • Tecavüz yalanıyla cinayete neden olan kıza tahliye09 Mayıs 2018 Çarşamba 12:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri